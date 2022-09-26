Досье26 сентября 2022, 09:53 | Обновлено 26 сентября 2022, 09:54
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ВИДЕО. Подстава от вратаря. Чеберко забил забавный автогол за Осиек
Евгению очень не повезло
26 сентября 2022, 09:53 | Обновлено 26 сентября 2022, 09:54
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Украинский легионер «Осиека» Евгений Чеберко отличился курьезным автоголом во время товарищеского матча с «Широки Бриег».
На 33-й минуте украинский защитник отдал передачу на голкипера, а тот внезапно не смог обработать мяч, пропустив гол.
К тому моменту «Осиек» выигрывал со счетом 1:0, но в итоге проиграл 2:3.
Отметим, что права на Чеберко принадлежат австрийскому ЛАСКу, в хорватском клубе он играет на правах аренды.
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