17.10.2022, FT 1 : 1
Италия18 октября 2022, 01:35 | Обновлено 18 октября 2022, 01:54
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Лечче – Фиорентина – 1:1. Фиалки не могут найти игру. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Италии
18 октября 2022, 01:35 | Обновлено 18 октября 2022, 01:54
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В матче 10-го тура чемпионата Италии «Лечче» и «Фиорентина» сыграли вничью (1:1).
Счет на 43-й минуте открыл форвард «Лечче» Ассан Сисей, а у «Фиорентины» голом ответил Кристиан Куаме.
Участник еврокубков «Фиорентина» набрала лишь 10 очков и занимает 13-е место в Серии A, «Лечче» идет на 16-й позиции (8 очков).
Серия А. 10-й тур, 17 октября
Лечче – Фиорентина – 1:1
Голы: Сисей, 43 – Куаме, 48.
События матча
90’
Антонино Галло (Лечче) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Куаме (Фиорентина).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Сисей (Лечче).
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