В матче 10-го тура чемпионата Италии «Лечче» и «Фиорентина» сыграли вничью (1:1).

Счет на 43-й минуте открыл форвард «Лечче» Ассан Сисей, а у «Фиорентины» голом ответил Кристиан Куаме.

Участник еврокубков «Фиорентина» набрала лишь 10 очков и занимает 13-е место в Серии A, «Лечче» идет на 16-й позиции (8 очков).

Серия А. 10-й тур, 17 октября

Лечче – Фиорентина – 1:1

Голы: Сисей, 43 – Куаме, 48.