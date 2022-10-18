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  4. Лечче – Фиорентина – 1:1. Фиалки не могут найти игру. Видео голов и обзор
Чемпионат Италии
Лечче
17.10.2022, FT 1 : 1
Фиорентина
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Италия
18 октября 2022, 01:35 | Обновлено 18 октября 2022, 01:54
3
0

Лечче – Фиорентина – 1:1. Фиалки не могут найти игру. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 10-го тура чемпионата Италии

18 октября 2022, 01:35 | Обновлено 18 октября 2022, 01:54
3
0
Лечче – Фиорентина – 1:1. Фиалки не могут найти игру. Видео голов и обзор
ФК Фиорентина

В матче 10-го тура чемпионата Италии «Лечче» и «Фиорентина» сыграли вничью (1:1).

Счет на 43-й минуте открыл форвард «Лечче» Ассан Сисей, а у «Фиорентины» голом ответил Кристиан Куаме.

Участник еврокубков «Фиорентина» набрала лишь 10 очков и занимает 13-е место в Серии A, «Лечче» идет на 16-й позиции (8 очков).

Серия А. 10-й тур, 17 октября

Лечче – Фиорентина – 1:1

Голы: Сисей, 43 – Куаме, 48.

События матча

90’
Антонино Галло (Лечче) получает красную карточку.
48’
ГОЛ ! Мяч забил Кристиан Куаме (Фиорентина).
43’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Сисей (Лечче).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Лечче Фиорентина видео голов и обзор
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Источник Sport.ua
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