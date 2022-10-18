18.10.2022 15:00 - : -
Украина. Премьер лига18 октября 2022, 00:34 | Обновлено 18 октября 2022, 01:11
30
0
Александрия – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч 8 тура УПЛ состоится 18 октября, начало в 15:00
18 октября 2022, 00:34 | Обновлено 18 октября 2022, 01:11
30
0
В 8 туре УПЛ состоится матч «Александрия» – «Кривбасс». Игра пройдет 18 октября, начало в 15:00. «Александрия» с 10 очками занимает шестое место, а у криворожан 3 пункта и 15 место.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 октября 2022, 16:27 7
Донецкая команда позабыла горечь поражений
Футбол | 17 октября 2022, 10:53 24
11-метровый удар был назначен правильно
Футбол | 17.10.2022, 19:55
Футбол | 17.10.2022, 22:53
Футбол | 17.10.2022, 23:00
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.10.2022, 19:23 9
16.10.2022, 07:55 3
16.10.2022, 19:39
16.10.2022, 04:50
16.10.2022, 21:38 40
16.10.2022, 19:26 1
16.10.2022, 10:38 11
16.10.2022, 14:14 3