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Чемпионат Украины
Александрия
18.10.2022 15:00 - : -
Кривбасс
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 00:34 | Обновлено 18 октября 2022, 01:11
30
0

Александрия – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч 8 тура УПЛ состоится 18 октября, начало в 15:00

18 октября 2022, 00:34 | Обновлено 18 октября 2022, 01:11
30
0
Александрия – Кривбасс. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Александрия

В 8 туре УПЛ состоится матч «Александрия» – «Кривбасс». Игра пройдет 18 октября, начало в 15:00. «Александрия» с 10 очками занимает шестое место, а у криворожан 3 пункта и 15 место.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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