В 8 туре УПЛ состоится матч «Александрия» – «Кривбасс». Игра пройдет 18 октября, начало в 15:00. «Александрия» с 10 очками занимает шестое место, а у криворожан 3 пункта и 15 место.

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