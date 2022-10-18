Во вторник, 18 октября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против «Кривбасса».

Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Александрия» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Кривбасс».