Украина. Премьер лига18 октября 2022, 00:21 | Обновлено 18 октября 2022, 00:23
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Кривбасс
В Александрии состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги
18 октября 2022, 00:21 | Обновлено 18 октября 2022, 00:23
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Во вторник, 18 октября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против «Кривбасса».
Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.
«Александрия» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Кривбасс».
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