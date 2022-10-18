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Украина. Премьер лига
18 октября 2022, 00:21 | Обновлено 18 октября 2022, 00:23
35
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Кривбасс

В Александрии состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги

18 октября 2022, 00:21 | Обновлено 18 октября 2022, 00:23
35
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Александрия – Кривбасс
УПЛ

Во вторник, 18 октября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором «Александрия» сыграет против «Кривбасса».

Поединок пройдет в Александрии на КСК «Ника», стартовый свисток прозвучит в 15:00.

«Александрия» – «Кривбасс». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Setanta Sports.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Александрия» – «Кривбасс».

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Александрия – Кривбасс. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Кривбасс. Текстовая трансляция матча
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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