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  4. Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Заря
Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 21:25 |
311
0

Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Заря

В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги

17 октября 2022, 21:25 |
311
0
Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Заря
ФК Заря

Во вторник, 18 октября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Заря».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало встречи в 15:00.

«Черноморец» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Заря», за которой следите здесь.

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Игорь Заржицкий
Игорь Заржицкий Sport.ua
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