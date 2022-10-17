Украина. Премьер лига17 октября 2022, 21:25 |
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Черноморец – Заря
В Ковалевке на стадионе «Колос» состоится поединок 8-го тура украинской Премьер-лиги
17 октября 2022, 21:25 |
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Во вторник, 18 октября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Заря».
Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало встречи в 15:00.
«Черноморец» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины
Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Заря», за которой следите здесь.
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