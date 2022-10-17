Во вторник, 18 октября, состоится матч 8-го тура украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Черноморец» и «Заря».

Поединок пройдет в Ковалевке на стадионе «Колос». Начало встречи в 15:00.

«Черноморец» – «Заря». Прогноз и анонс матча чемпионата Украины

Игру можно посмотреть в прямом эфире на телеканале «Setanta Sports».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Черноморец» – «Заря», за которой следите здесь.