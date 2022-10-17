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  4. Михаил ДИАНОВ: «Шахтер всегда интересуется моим здоровьем»
Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 19:16 |
381
0

Михаил ДИАНОВ: «Шахтер всегда интересуется моим здоровьем»

Защитник Мариуполя поучаствовал в украинском Класичном

17 октября 2022, 19:16 |
381
0
Михаил ДИАНОВ: «Шахтер всегда интересуется моим здоровьем»
Twitter. Михаил Дианов

Известный защитник Мариуполя и «Азовстали» Михаил Дианов поделился впечатлениями от участия в открытии матча «Шахтер» — «Динамо» (16 октября):

— Матч шикарный, очень сильный. «Шахтер» сильнее, чем «Динамо», результат вон там, вверху (на табло, прим.). Очень мощно играют. «Динамо» – хорошая команда, но «Шахтер» просто лучше.

— Вы после матча заходили в раздевалку к команде, как вас встретили, что говорили?
— Говорили спасибо, а я говорил им спасибо. Им за игру, а они мне за мое участие в войне. Им спасибо тоже огромное, удовольствие невероятное получил.

— Вы начали этот матч. Что чувствовали внутри, когда вышли на поле и коснулись мяча?
— А я ничего не понял даже. Как-то так пролетело, как в сказке находился. Волнение было, и сейчас волнуюсь. У меня нет слов.

— Знаю, что руководство клуба с вами постоянно на связи, как часто поддерживаете связь, как «Шахтер» помогает?
— Связь ежедневно. Не было такого дня, чтобы кто-нибудь не перезвонил из представителей «Шахтера». Всегда интересуются моим здоровьем, всегда врач звонит, консультирует. Забота невероятная, искреннее спасибо им за это.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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