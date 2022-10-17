Михаил ДИАНОВ: «Шахтер всегда интересуется моим здоровьем»

Известный защитник Мариуполя и «Азовстали» Михаил Дианов поделился впечатлениями от участия в открытии матча «Шахтер» — «Динамо» (16 октября):

— Матч шикарный, очень сильный. «Шахтер» сильнее, чем «Динамо», результат вон там, вверху (на табло, — прим.). Очень мощно играют. «Динамо» – хорошая команда, но «Шахтер» просто лучше.

— Вы после матча заходили в раздевалку к команде, как вас встретили, что говорили?

— Говорили спасибо, а я говорил им спасибо. Им за игру, а они мне за мое участие в войне. Им спасибо тоже огромное, удовольствие невероятное получил.

— Вы начали этот матч. Что чувствовали внутри, когда вышли на поле и коснулись мяча?

— А я ничего не понял даже. Как-то так пролетело, как в сказке находился. Волнение было, и сейчас волнуюсь. У меня нет слов.

— Знаю, что руководство клуба с вами постоянно на связи, как часто поддерживаете связь, как «Шахтер» помогает?

— Связь ежедневно. Не было такого дня, чтобы кто-нибудь не перезвонил из представителей «Шахтера». Всегда интересуются моим здоровьем, всегда врач звонит, консультирует. Забота невероятная, искреннее спасибо им за это.