Михаил ДИАНОВ: «Шахтер всегда интересуется моим здоровьем»
Защитник Мариуполя поучаствовал в украинском Класичном
Известный защитник Мариуполя и «Азовстали» Михаил Дианов поделился впечатлениями от участия в открытии матча «Шахтер» — «Динамо» (16 октября):
— Матч шикарный, очень сильный. «Шахтер» сильнее, чем «Динамо», результат вон там, вверху (на табло, — прим.). Очень мощно играют. «Динамо» – хорошая команда, но «Шахтер» просто лучше.
— Вы после матча заходили в раздевалку к команде, как вас встретили, что говорили?
— Говорили спасибо, а я говорил им спасибо. Им за игру, а они мне за мое участие в войне. Им спасибо тоже огромное, удовольствие невероятное получил.
— Вы начали этот матч. Что чувствовали внутри, когда вышли на поле и коснулись мяча?
— А я ничего не понял даже. Как-то так пролетело, как в сказке находился. Волнение было, и сейчас волнуюсь. У меня нет слов.
— Знаю, что руководство клуба с вами постоянно на связи, как часто поддерживаете связь, как «Шахтер» помогает?
— Связь ежедневно. Не было такого дня, чтобы кто-нибудь не перезвонил из представителей «Шахтера». Всегда интересуются моим здоровьем, всегда врач звонит, консультирует. Забота невероятная, искреннее спасибо им за это.
🇺🇦 Михайло Діанов поділився враженнями від матчу «Шахтаря» з «Динамо» й розповів про зустріч із командою та підтримку «гірників».— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) October 17, 2022
Захисник «Азовсталі» завдав першого символічного удару в грі у Львові та привітав «Шахтар» із перемогою.#ШахтарДинамо #Shakhtar pic.twitter.com/hTX2BFi57w
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