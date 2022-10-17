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WTA
17 октября 2022, 17:44 | Обновлено 17 октября 2022, 22:29
3630
0

Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек

Польская теннисистка попала в щекотливую ситуацию

17 октября 2022, 17:44 | Обновлено 17 октября 2022, 22:29
3630
0
Позвал с корта под венец. Болельщик сделал предложение Свентек
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Полька Ига Свентек стала победительницей турнира категории WTA-500 в Сан-Диего. В финале она, напомним, в трех сетах обыграла хорватку Донну Векич.

Во время церемонии награждения 21-летней Свентек один из польских болельщиков выкрикнул с трибуны в ее адрес: «Ига, ты выйдешь за меня замуж?».

Отвечать сразу Свентек не стала, а после паузы заявила, что не будет повторять слова великолепной немки Штеффи Граф. «Вы, наверное, знаете, что она сказала», – подытожила первая ракетка мира.

В свое время Граф после победы на Уимблдоне также сделал предложение один из болельщиков. 22-кратная победительница турниров серии Grand Slam тогда отреагировал на предложение вопросом: «Сколько у тебя денег?».

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Источник ESPN
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