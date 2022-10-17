Больше года. Шахтер сохраняет непобедимость в УПЛ

В матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги, который состоялся накануне, в воскресенье 16 октября, «Шахтер» со счетом 3:1 добился комфортной победы над киевским «Динамо». Этот выигрыш позволил «горнякам» довести серию поединков без неудач в национальном чемпионате до 21.

В них «оранжево-черные» добились 18 побед и 3 раза сыграли вничью.

На сегодня в последний раз в УПЛ «Шахтер» проигрывал 7 августа 2021 года. В Киеве на поле НСК «Олимпийский» его в матче 3-го тура сезона-2021/2022 со счетом 2:1 обыграла «Александрия».

В настоящий момент в турнирной таблице УПЛ «Шахтер» занимает 2 место, имея 16 очков после 6 матчей. Лидирует «Днепр-1», у которого 18 пунктов также после 6 игр. 19 октября «горняки» проведут поединок с «Колосом», который идет 4-м (11 очков).