Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Больше года. Шахтер сохраняет непобедимость в УПЛ
Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 16:27 | Обновлено 17 октября 2022, 16:28
221
1

Больше года. Шахтер сохраняет непобедимость в УПЛ

Донецкая команда позабыла горечь поражений

17 октября 2022, 16:27 | Обновлено 17 октября 2022, 16:28
221
1
Больше года. Шахтер сохраняет непобедимость в УПЛ
ФК Шахтер Донецк

В матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги, который состоялся накануне, в воскресенье 16 октября, «Шахтер» со счетом 3:1 добился комфортной победы над киевским «Динамо». Этот выигрыш позволил «горнякам» довести серию поединков без неудач в национальном чемпионате до 21.

В них «оранжево-черные» добились 18 побед и 3 раза сыграли вничью.

На сегодня в последний раз в УПЛ «Шахтер» проигрывал 7 августа 2021 года. В Киеве на поле НСК «Олимпийский» его в матче 3-го тура сезона-2021/2022 со счетом 2:1 обыграла «Александрия».

В настоящий момент в турнирной таблице УПЛ «Шахтер» занимает 2 место, имея 16 очков после 6 матчей. Лидирует «Днепр-1», у которого 18 пунктов также после 6 игр. 19 октября «горняки» проведут поединок с «Колосом», который идет 4-м (11 очков).

По теме:
Источник: Киев не примет ближайшие матчи УПЛ
Львов – Верес. Текстовая трансляция матча
Черноморец – Заря. Текстовая трансляция матча
Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 октября 2022, 19:23 9
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 7-го тура Украинской Премьер-лиги

Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
Футбол | 16 октября 2022, 21:38 34
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»

Экс-игрок «Динамо» – о трансляции матча

ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
Футбол | 17.10.2022, 13:39
ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Футбол | 16.10.2022, 18:54
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Источник: Реал хочет продлить контракт с Луниным
Футбол | 17.10.2022, 12:59
Источник: Реал хочет продлить контракт с Луниным
Источник: Реал хочет продлить контракт с Луниным
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Віталій Ткачук
Так вісім місяців чемпіонат не проводився. Зимова перерва, а потім повномасштабне вторгнення якцапів. 
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
16.10.2022, 20:20 45
Футбол
Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус
Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус
16.10.2022, 04:50
Бокс
Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса
Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса
16.10.2022, 07:35 27
Бокс
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
16.10.2022, 19:39
Футбол
Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата
Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата
15.10.2022, 20:57 8
Футбол
ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
ВИДЕО. Украинская теннисистка похвасталась шикарными формами в купальнике
16.10.2022, 14:14 2
Теннис
Вингер Шахтера получил португальское гражданство по скандальному закону
Вингер Шахтера получил португальское гражданство по скандальному закону
15.10.2022, 17:27 1
Футбол
Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус. Шок в первом раунде! Видео боя и нокаута
Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус. Шок в первом раунде! Видео боя и нокаута
16.10.2022, 07:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности