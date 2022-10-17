Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Цифры и факты. Важнейшие события 7-го тура УПЛ
Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 14:16 | Обновлено 17 октября 2022, 14:30
178
1

Цифры и факты. Важнейшие события 7-го тура УПЛ

Sport.ua cобрал главные события минувшего тура в статистическом разрезе

17 октября 2022, 14:16 | Обновлено 17 октября 2022, 14:30
178
1
Цифры и факты. Важнейшие события 7-го тура УПЛ
ФК Шахтер

Главные события 7-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.

«Шахтер» одерживает 40-ю победу над «Динамо» за годы независимости (ЧУ  26, КУ – 9, СК – 4, ЕК – 1).

Горняки празднуют в общем 5-ю викторию кряду (мячи 13-3), а на своем поле – 3-ю (мячи 6-2).

Общая беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 21-го матча (+18=3), а домашняя – 12 (+11=1).

Команды Игора Йовичевича с 7-й попытки впервые берут верх над подопечными Мирчи Луческу (ранее – 1 ничья и 5 поражений).

450-й матч в карьере на клубном уровне проводит Тарас Степаненко (ЧУ – 321, КУ – 33, СК – 11, ЕК – 85).

Мяч, забитый Александром Зубковым, становится 600-м, пропущенным «Динамо» в украинских чемпионатах.

Мирча Луческу проводит 50-й матч в УПЛ во главе «Динамо» (+37=8-5, 114-33).

Мирча Луческу терпит 40-е поражение в чемпионатах Украины.

Динамовцы забивают на чужих полях 12 игр кряду.

Гол Александра Зубкова прерывает сухую серию бело-синих на 318-й минуте.

50-й матч в карьере проводит Александр Сирота (ЧУ – 28, КУ – 3, СК – 2, ЕК – 15, СУ – 2).

Вратари «Динамо» выигрывают 20-ю пенальтийскую дуэль в УПЛ.

«Днепр-1» одерживает 40-ю победу в украинских чемпионатах.

Днепряне обновляют клубные достижения, отпраздновав в общем 12-ю викторию кряду (мячи 33-4), а на чужих полях – 6-ю (мячи 16-3).

Сине-бело-голубые продлевают две свои рекордные безничейные серии: общую – до 23-х матчей (+19-4), а гостевую – до 11 (+8-3), но завершают «сухие»: общую – на 647-й минуте, а гостевую – на 377-й.

«Днепр-1» забивает 12 игр кряду.

«Рух», который провел 50-й матч в УПЛ, терпит 10-е поражение при Леониде Кучуке.

Таллес становится автором 100-го гола команд Леонида Кучука в чемпионатах Украины, а Алексей Довгий – 50-го «Руха» в элитном дивизионе.

Желто-черные повторяют личный антирекорд, пропуская 8 игр кряду.

Максим Прядун становится автором 4-го дубля «Металлиста» в ворота «Ворсклы». При этом первый его гол на 487-й минуте прерывает безголевую серию желто-синих в поединках с бело-зелеными, а также оказывается 900-м, пропущенным полтавчанами в чемпионатах Украины.

Александр Каплиенко забивает 30-й домашний мяч «Металлиста» «Ворскле», а Андрей Кравчук – 20-й гостевой «Ворсклы» «Металлисту».

«Минай» продлевает две свои домашние «рекордные» серии: безвыигрышную – до 12 матчей (=7-5) и с пропущенными голами – до 8.

Олег Вишневский на 333-й минуте прерывает общую безголевую серию закарпатцев и на 329-й – домашнюю.

«Верес» подписывает 20-ю мировую в УПЛ.

«Львов» пропускает 20-й мяч с пенальти.

250-й матч в чемпионатах Украины проводит Артем Громов («Днепр-1»), 1-й – Вандел («Металлист 1925»).

В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Павел Полегенько («Львов»), во 2-м – Тарас Дмитрук («Минай»).

15-й мяч в УПЛ забивает Алексей Довгий, 10-й – Александр Зубков, Максим Прядун и Даниил Сикан, 5-й – Владислав Ванат.


ФК Динамо

В 5-й команде элиты открывает голевой счет Алексей Довгий («Рух»), во 2-й – Владислав Бугай («Львов») и Андрей Кравчук («Ворскла»).

2-й дубль в украинских чемпионатах делает Максим Прядун.

4-й матч подряд не уходит с поля без гола Артем Довбик.

6-й пенальти из 8 реализовывает Артем Довбик, 2-й из 2-х – Ярослав Мартынюк.

Защитник «Металлиста 1925» Никита Безуглый становится автором первого автогола УПЛ-2022/23.

3-ю красную карточку в карьере зарабатывает Геннадий Пасич, 2-ю – Илья Забарный и Ярослав Мартынюк, 1-ю – Денис Слюсар (в 7-й игре) и Виталий Роман (в 10-й).

20-й раз назначает пенальти арбитр из Харькова Екатерина Монзуль.

По теме:
Руслан Нещерет парировал первый пенальти в чемпионатах Украины
Динамо пропустило 600-й мяч в чемпионатах Украины
Мирча Луческу потерпел 40-е поражение в чемпионатах Украины
цифры и факты
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Юрий Ляховецкий
Юрий Ляховецкий Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
Футбол | 16 октября 2022, 21:36 29
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1

Львовская команда пропустила решающий гол на 90+5 минуте матча

Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Футбол | 16 октября 2022, 18:54 163
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо

Донецкий клуб одержал очередную победу в чемпионате

ФОТО. Они помирились. Тайсон и Луиш Каштру тепло обнялись в Бразилии
Футбол | 17.10.2022, 13:21
ФОТО. Они помирились. Тайсон и Луиш Каштру тепло обнялись в Бразилии
ФОТО. Они помирились. Тайсон и Луиш Каштру тепло обнялись в Бразилии
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Футбол | 16.10.2022, 15:12
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
Футбол | 17.10.2022, 10:39
ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
ВИДЕО. Бильярдный удар. Шахтер смакует гол Мудрика в ворота Динамо
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
FC Liverpool Best!
Дніпро-1 оновлює рекорд Чемпіонату України (найкращий старт за історію УПЛ) 6 перемог.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
16.10.2022, 16:29 4
Бокс
Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус
Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус
16.10.2022, 04:50
Бокс
Вингер Шахтера получил португальское гражданство по скандальному закону
Вингер Шахтера получил португальское гражданство по скандальному закону
15.10.2022, 17:27 1
Футбол
ЛЬЮИС: «Видел только одного бойца, который поднялся после удара Уайлдера»
ЛЬЮИС: «Видел только одного бойца, который поднялся после удара Уайлдера»
16.10.2022, 10:57 4
Бокс
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
16.10.2022, 19:23 9
Футбол
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
Реал – Барселона – 3:1. Видео голов и обзор матча
16.10.2022, 19:39
Футбол
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
16.10.2022, 21:38 33
Футбол
Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус. Шок в первом раунде! Видео боя и нокаута
Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус. Шок в первом раунде! Видео боя и нокаута
16.10.2022, 07:55 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности