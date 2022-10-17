Цифры и факты. Важнейшие события 7-го тура УПЛ
Sport.ua cобрал главные события минувшего тура в статистическом разрезе
Главные события 7-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре.
«Шахтер» одерживает 40-ю победу над «Динамо» за годы независимости (ЧУ 26, КУ – 9, СК – 4, ЕК – 1).
Горняки празднуют в общем 5-ю викторию кряду (мячи 13-3), а на своем поле – 3-ю (мячи 6-2).
Общая беспроигрышная серия оранжево-черных достигает 21-го матча (+18=3), а домашняя – 12 (+11=1).
Команды Игора Йовичевича с 7-й попытки впервые берут верх над подопечными Мирчи Луческу (ранее – 1 ничья и 5 поражений).
450-й матч в карьере на клубном уровне проводит Тарас Степаненко (ЧУ – 321, КУ – 33, СК – 11, ЕК – 85).
Мяч, забитый Александром Зубковым, становится 600-м, пропущенным «Динамо» в украинских чемпионатах.
Мирча Луческу проводит 50-й матч в УПЛ во главе «Динамо» (+37=8-5, 114-33).
Мирча Луческу терпит 40-е поражение в чемпионатах Украины.
Динамовцы забивают на чужих полях 12 игр кряду.
Гол Александра Зубкова прерывает сухую серию бело-синих на 318-й минуте.
50-й матч в карьере проводит Александр Сирота (ЧУ – 28, КУ – 3, СК – 2, ЕК – 15, СУ – 2).
Вратари «Динамо» выигрывают 20-ю пенальтийскую дуэль в УПЛ.
«Днепр-1» одерживает 40-ю победу в украинских чемпионатах.
Днепряне обновляют клубные достижения, отпраздновав в общем 12-ю викторию кряду (мячи 33-4), а на чужих полях – 6-ю (мячи 16-3).
Сине-бело-голубые продлевают две свои рекордные безничейные серии: общую – до 23-х матчей (+19-4), а гостевую – до 11 (+8-3), но завершают «сухие»: общую – на 647-й минуте, а гостевую – на 377-й.
«Днепр-1» забивает 12 игр кряду.
«Рух», который провел 50-й матч в УПЛ, терпит 10-е поражение при Леониде Кучуке.
Таллес становится автором 100-го гола команд Леонида Кучука в чемпионатах Украины, а Алексей Довгий – 50-го «Руха» в элитном дивизионе.
Желто-черные повторяют личный антирекорд, пропуская 8 игр кряду.
Максим Прядун становится автором 4-го дубля «Металлиста» в ворота «Ворсклы». При этом первый его гол на 487-й минуте прерывает безголевую серию желто-синих в поединках с бело-зелеными, а также оказывается 900-м, пропущенным полтавчанами в чемпионатах Украины.
Александр Каплиенко забивает 30-й домашний мяч «Металлиста» «Ворскле», а Андрей Кравчук – 20-й гостевой «Ворсклы» «Металлисту».
«Минай» продлевает две свои домашние «рекордные» серии: безвыигрышную – до 12 матчей (=7-5) и с пропущенными голами – до 8.
Олег Вишневский на 333-й минуте прерывает общую безголевую серию закарпатцев и на 329-й – домашнюю.
«Верес» подписывает 20-ю мировую в УПЛ.
«Львов» пропускает 20-й мяч с пенальти.
250-й матч в чемпионатах Украины проводит Артем Громов («Днепр-1»), 1-й – Вандел («Металлист 1925»).
В 6-м для себя клубе элитного дивизиона дебютирует Павел Полегенько («Львов»), во 2-м – Тарас Дмитрук («Минай»).
15-й мяч в УПЛ забивает Алексей Довгий, 10-й – Александр Зубков, Максим Прядун и Даниил Сикан, 5-й – Владислав Ванат.
ФК Динамо
В 5-й команде элиты открывает голевой счет Алексей Довгий («Рух»), во 2-й – Владислав Бугай («Львов») и Андрей Кравчук («Ворскла»).
2-й дубль в украинских чемпионатах делает Максим Прядун.
4-й матч подряд не уходит с поля без гола Артем Довбик.
6-й пенальти из 8 реализовывает Артем Довбик, 2-й из 2-х – Ярослав Мартынюк.
Защитник «Металлиста 1925» Никита Безуглый становится автором первого автогола УПЛ-2022/23.
3-ю красную карточку в карьере зарабатывает Геннадий Пасич, 2-ю – Илья Забарный и Ярослав Мартынюк, 1-ю – Денис Слюсар (в 7-й игре) и Виталий Роман (в 10-й).
20-й раз назначает пенальти арбитр из Харькова Екатерина Монзуль.
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