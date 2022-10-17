Бавария потеряла Сане из-за травмы
Вингер выбыл из строя
Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане оказался вне игры на неопределенный срок. Сообщается, что он повредил подколенное сухожилие.
Клуб на данный момент не сообщает о серьезности повреждения у Сане, поэтому и не уведомляет о сроках его вероятного восстановления.
Повреждение немец получил в матче 10-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (5:0). Записав в матче на свой счет гол и ассист, Сане покинул поле на 76-й минуте.
В текущем сезоне Лерой Сане забил 10 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах за Баварию во всех турнирах.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-игрок «Динамо» – о трансляции матча
Андрей сыграл один из важнейших матчей в жизни