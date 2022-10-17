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Германия
17 октября 2022, 13:55 | Обновлено 17 октября 2022, 13:58
323
0

Бавария потеряла Сане из-за травмы

Вингер выбыл из строя

17 октября 2022, 13:55 | Обновлено 17 октября 2022, 13:58
323
0
Бавария потеряла Сане из-за травмы
Getty Images/Global Images Ukraine. Лерой Сане

Атакующий полузащитник мюнхенской «Баварии» Лерой Сане оказался вне игры на неопределенный срок. Сообщается, что он повредил подколенное сухожилие.

Клуб на данный момент не сообщает о серьезности повреждения у Сане, поэтому и не уведомляет о сроках его вероятного восстановления.

Повреждение немец получил в матче 10-го тура Бундеслиги против «Фрайбурга» (5:0). Записав в матче на свой счет гол и ассист, Сане покинул поле на 76-й минуте.

В текущем сезоне Лерой Сане забил 10 голов и сделал 1 ассист в 16 матчах за Баварию во всех турнирах.

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Бавария травма Лерой Сане чемпионат Германии по футболу Бундеслига
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Источник ФК Бавария
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