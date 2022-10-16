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Чемпионат Германии
Унион Берлин
16.10.2022, FT 2 : 0
Боруссия Д
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Германия
16 октября 2022, 23:31 | Обновлено 16 октября 2022, 23:51
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ВИДЕО. Вот это Кобель. Дикий фейл голкипера Боруссии Д в игре с Унионом

«Бавария» разгромила «Фрайбург», «Кельн» нанес поражение «Аугсбургу»

16 октября 2022, 23:31 | Обновлено 16 октября 2022, 23:51
446
0
ВИДЕО. Вот это Кобель. Дикий фейл голкипера Боруссии Д в игре с Унионом
Getty Images/Global Images Ukraine

16 октября состоялись три матча 10-го тура чемпионата Германии.

«Унион» Берлин в матче с дортмундской «Боруссией» забил два мяча и победил 2:0. Дубль оформил Яник Хаберер.

При этом на 8-й минуте дикую ошибку допустил голкипер «Боруссии» Д Грегор Кобель.

В других матчах дня «Бавария» разгромила «Фрайбург» (5:0), «Кельн» нанес поражение «Аугсбургу» (3:2)

«Унион» Берлин набрал 23 очка и лидирует в Бундеслиге, «Боруссия» Д идет на 8-й позиции (16 пунктов).

Бундеслига. 10-й тур

Кельн – Аугсбург – 3:2

Гол: Тиггес, 47, 81, Хуссейнбашич, 61 – Нидерлехнер, 14, Калиджури, 69.

Унион Берлин – Боруссия Д – 2:0

Голы: Хаберер, 8, 21.

Бавария Фрайбург – 5:0

Голы: Гнабри, 13, Шупо-Мотинг, 33, Сане, 53, Мане, 56, Забитцер, 80.

ВИДЕО. Вот это Кобель. Дикий фейл голкипера Боруссии Д в игре с Унионом

ВИДЕО. Как Бавария уничтожила Фрайбург

События матча

21’
ГОЛ ! Мяч забил Яник Хаберер (Унион Берлин).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Яник Хаберер (Унион Берлин).
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Источник Sport.ua
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