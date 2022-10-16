ВИДЕО. Вот это Кобель. Дикий фейл голкипера Боруссии Д в игре с Унионом
«Бавария» разгромила «Фрайбург», «Кельн» нанес поражение «Аугсбургу»
16 октября состоялись три матча 10-го тура чемпионата Германии.
«Унион» Берлин в матче с дортмундской «Боруссией» забил два мяча и победил 2:0. Дубль оформил Яник Хаберер.
При этом на 8-й минуте дикую ошибку допустил голкипер «Боруссии» Д Грегор Кобель.
В других матчах дня «Бавария» разгромила «Фрайбург» (5:0), «Кельн» нанес поражение «Аугсбургу» (3:2)
«Унион» Берлин набрал 23 очка и лидирует в Бундеслиге, «Боруссия» Д идет на 8-й позиции (16 пунктов).
Бундеслига. 10-й тур
Кельн – Аугсбург – 3:2
Гол: Тиггес, 47, 81, Хуссейнбашич, 61 – Нидерлехнер, 14, Калиджури, 69.
Унион Берлин – Боруссия Д – 2:0
Голы: Хаберер, 8, 21.
Бавария – Фрайбург – 5:0
Голы: Гнабри, 13, Шупо-Мотинг, 33, Сане, 53, Мане, 56, Забитцер, 80.
ВИДЕО. Вот это Кобель. Дикий фейл голкипера Боруссии Д в игре с Унионом
ВИДЕО. Как Бавария уничтожила Фрайбург
События матча
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