Хавбек Шахтера может перейти во Фламенго

25-летний полузащитник «Шахтера» Майкон, который ныне на правах аренды выступает за «Коринтианс», может вскоре сменить клуб, но остаться в Бразилии.

Контракт хавбека с «тимау» истекает 31 декабря, и клуб хотел бы оставить Майкона, но не готов договариваться с «Шахтером» о полноценном выкупе контракта футболиста.

«Шахтер» готов расстаться с Майконом и хочет окупить инвестированные в его трансфер средства, что составляет порядка 6 миллионов евро.

В этой связи интерес к Майкону проявляет «Фламенго», в рядах которого планируют сделать ставку на хавбека в новом сезоне.

В текущем розыгрыше бразильской Серии А Майкон провел лишь 12 матчей, что вызвано травмой, от которой хавбек едва-едва восстановился.