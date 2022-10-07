Коринтианс хочет продлить аренду Майкона, Шахтер – продать игрока
В конце года у полузащитника истекает соглашение с «тимау»
25-летний полузащитник «Шахтера» Майкон, который ныне на правах аренды выступает за «Коринтианс», вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия.
Срок аренды Майкона в бразильском клубе рассчитан до 31 декабря, и в «Коринтиансе» хотели бы сохранить хавбека в команде на будущее.
«Коринтианс» понимает, что «Шахтер» заинтересован исключительно в продаже Майкона, но на его выкуп у бразильцев средств нет, равно как и «горняки» не называли «тимау» приемлемую сумму сделки.
В «Коринтиансе» рассчитывают, что хорошие отношения с футболистом помогут клубу уговорить Майкона остаться еще на какое-то время. Кроме того, из-за травмы хавбек мог выпасть из сферы внимания европейских клубов, и те в январе не будут готовы выходить на «Шахтер» с конкретными предложениями по игроку.
Напомним, контракт Майкона с «Шахтером» действует до конца 2025 года.
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