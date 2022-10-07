Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Коринтианс хочет продлить аренду Майкона, Шахтер – продать игрока
Украина. Премьер лига
07 октября 2022, 15:38 |
339
0

Коринтианс хочет продлить аренду Майкона, Шахтер – продать игрока

В конце года у полузащитника истекает соглашение с «тимау»

07 октября 2022, 15:38 |
339
0
Коринтианс хочет продлить аренду Майкона, Шахтер – продать игрока
Getty Images/Global Images Ukraine

25-летний полузащитник «Шахтера» Майкон, который ныне на правах аренды выступает за «Коринтианс», вернулся к тренировкам после травмы подколенного сухожилия.

Срок аренды Майкона в бразильском клубе рассчитан до 31 декабря, и в «Коринтиансе» хотели бы сохранить хавбека в команде на будущее.

«Коринтианс» понимает, что «Шахтер» заинтересован исключительно в продаже Майкона, но на его выкуп у бразильцев средств нет, равно как и «горняки» не называли «тимау» приемлемую сумму сделки.

В «Коринтиансе» рассчитывают, что хорошие отношения с футболистом помогут клубу уговорить Майкона остаться еще на какое-то время. Кроме того, из-за травмы хавбек мог выпасть из сферы внимания европейских клубов, и те в январе не будут готовы выходить на «Шахтер» с конкретными предложениями по игроку.

Напомним, контракт Майкона с «Шахтером» действует до конца 2025 года.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс подписал боснийского полузащитника
Шахтер сообщил Арсеналу, что за Мудрика «придется заплатить много денег»
Таблица коэффициентов УЕФА. Грусть и печаль: одно очко на трех
Майкон Коринтианс Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник UOL Esporte
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Верес – Металлист. Стартовые составы команд
Футбол | 07 октября 2022, 14:07 1
Верес – Металлист. Стартовые составы команд
Верес – Металлист. Стартовые составы команд

Тренеры определились с составами на матч 6-го тура УПЛ

ВИДЕО. Треш в Аргентине. Фанаты бушуют, полиция «газует», есть жертвы
Футбол | 07 октября 2022, 10:47 0
ВИДЕО. Треш в Аргентине. Фанаты бушуют, полиция «газует», есть жертвы
ВИДЕО. Треш в Аргентине. Фанаты бушуют, полиция «газует», есть жертвы

Скандал  в матче между клубами «Химнасия и Эсгрима» и «Бока Хуниорс»

ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
Футбол | 06.10.2022, 22:49
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
ВИДЕО. Цыганков сравнял счет. Лидер Динамо пробил Манданда со 2-й попытки
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
Футбол | 06.10.2022, 23:54
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
И снова последние минуты. Динамо в гостях проиграло Ренну
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
Футбол | 06.10.2022, 19:58
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
ВИДЕО. Очень быстро. Довбик забил свой третий гол в Лиге конференций
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
У рашистов закипело. На рф недовольны планами Украины принять матчи ЧМ-2030
05.10.2022, 16:34 7
Футбол
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
Генштаб ВСУ: «Приспешники россиян массово эвакуируются»
06.10.2022, 13:39
Война
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
Аргентинская теннисистка украинского происхождения сделала каминг-аут
06.10.2022, 20:25
Теннис
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
Реал Мадрид – Шахтер – 2:1. Шедевр Зубкова. Видео голов и обзор матча
06.10.2022, 00:25 2
Футбол
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
Динамо в Лиге Европы: врач сказал в морг, значит в морг
07.10.2022, 11:11 20
Футбол
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
С высоко поднятой головой, но без очков. Шахтер в Мадриде проиграл Реалу
05.10.2022, 23:52 72
Футбол
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
Журналист из рф обратился к Шевченко: «Мне придется просить прощения»
06.10.2022, 20:40 5
Футбол
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов
Favbet Foundation передал для ВСУ внедорожник и очередную партию дронов
05.10.2022, 19:00
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности