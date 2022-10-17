Испания17 октября 2022, 13:39 |
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ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
Андрей сыграл один из важнейших матчей в жизни
17 октября 2022, 13:39 |
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Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин в воскресенье отыграл матч 9-й тура чемпионата Испании против «Барселоны» (3:1).
После встречи украинец выезжал из стадиона на машине и был очень тепло встречен болельщиками мадридского клуба.
Фаны испанской команды снимали Лунина на телефон, улыбались и приветствовали его.
Ранее сообщалось, что «Реал» хочет продлить контракт с Луниным.
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А чому ні? Зіграв він добре. Гол - не його вина.
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