ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин в воскресенье отыграл матч 9-й тура чемпионата Испании против «Барселоны» (3:1).

После встречи украинец выезжал из стадиона на машине и был очень тепло встречен болельщиками мадридского клуба.

Фаны испанской команды снимали Лунина на телефон, улыбались и приветствовали его.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет продлить контракт с Луниным.