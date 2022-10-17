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  4. ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
Испания
17 октября 2022, 13:39 |
373
1

ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной

Андрей сыграл один из важнейших матчей в жизни

17 октября 2022, 13:39 |
373
1
ВИДЕО. Болельщики Реала тепло встретили Лунина после матча с Барселоной
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин в воскресенье отыграл матч 9-й тура чемпионата Испании против «Барселоны» (3:1).

После встречи украинец выезжал из стадиона на машине и был очень тепло встречен болельщиками мадридского клуба.

Фаны испанской команды снимали Лунина на телефон, улыбались и приветствовали его.

Ранее сообщалось, что «Реал» хочет продлить контракт с Луниным.

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Источник: Реал хочет продлить контракт с Луниным
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GloryUkraine
А чому ні? Зіграв він добре. Гол - не його вина.
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