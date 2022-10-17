Гасперини подтвердил отсутствие чемпионских амбиций у Аталанты

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини поделился задачами коллектива на нынешний сезон в чемпионате Италии. Он заявил, что возможности у бергамасков скромнее, нежели у грандов Серии А.

«Футбольный мир движется в сторону топ-клубов, имеющих огромное количество болельщиков. Судя по всему, это является необходимым, для того чтобы составлять конкуренцию. С нашими ресурсами мы не можем сказать, что боремся за чемпионство. Это реальность, которую мы должны принять. Мы будем стремиться выиграть кубок Италии.

Очевидно, что Кубок Италии – самая достижимая цель. Еврокубки выиграть сложнее, даже учитывая, что «Рома» в прошлом году выиграла Лигу конференций. Итальянские команды испытывают трудности в еврокубках. В Кубке Италии мы дважды доходили до финала, но так и не смогли одержать в них победу. Но это является самой достижимой целью для нас», — заявил Гасперини в эфире Radio Uno.

В настоящий момент «Аталанта» в таблице чемпионата Италии занимает 2 место, имея отставание от лидирующего «Наполи» в два очка. В минувший уик-энд в матче 10 тура Серии А «богиня» обыграла 2:1 «Сассуоло».