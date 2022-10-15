Идут без поражений. Аталанта выиграла, Малиновский не играл
Команда не проигрывает и мало пропускает
«Аталанта» в матче 10-го тура чемпионата Италии обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1. Команда Джан Пьеро Гасперини все еще не проигрывает в нынешнем сезоне Серии A.
Руслан Мапиновский провел матч на лавке запасных.
«Аталанта» набрала 24 очка и вышла на 1-е место, но «Наполи», у которого на пункт меньше, имеет матч в запасе.
Чемпионат Италии. 10-й тур
Аталанта - Сассуоло 2:1
Голы: Пашалич, 45, Лукман, 46 - Кириякопулос, 41
Аталанта: Спортьелло, Околи, Демирал, Скалвини, Мейле (Руджери, 82), Соппи (Зортеа, 82), Коопмайнерс, Де Роон, Пашалич (Эдерсон, 66), Лукман (Бога, 69), Муриэль (Хойлунд, 69)
Сассуоло: Консильи, Тольян, Эрлич, Феррари, Рожерио, Лопес, Фраттеси, Торсведт (Траоре, 66), Д'Андреа (Берарди, 56), Кириякопулос (Энрике, 66), Пинамонти
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