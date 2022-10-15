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Чемпионат Италии
Аталанта
15.10.2022, FT 2 : 1
Сассуоло
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Италия
15 октября 2022, 23:37 | Обновлено 15 октября 2022, 23:38
107
0

Идут без поражений. Аталанта выиграла, Малиновский не играл

Команда не проигрывает и мало пропускает

15 октября 2022, 23:37 | Обновлено 15 октября 2022, 23:38
107
0
Идут без поражений. Аталанта выиграла, Малиновский не играл
Getty Images/Global Images Ukraine

«Аталанта» в матче 10-го тура чемпионата Италии обыграла «Сассуоло» со счетом 2:1. Команда Джан Пьеро Гасперини все еще не проигрывает в нынешнем сезоне Серии A.

Руслан Мапиновский провел матч на лавке запасных.

«Аталанта» набрала 24 очка и вышла на 1-е место, но «Наполи», у которого на пункт меньше, имеет матч в запасе.

Чемпионат Италии. 10-й тур

Аталанта - Сассуоло 2:1
Голы: Пашалич, 45, Лукман, 46 - Кириякопулос, 41

Аталанта: Спортьелло, Околи, Демирал, Скалвини, Мейле (Руджери, 82), Соппи (Зортеа, 82), Коопмайнерс, Де Роон, Пашалич (Эдерсон, 66), Лукман (Бога, 69), Муриэль (Хойлунд, 69)

Сассуоло: Консильи, Тольян, Эрлич, Феррари, Рожерио, Лопес, Фраттеси, Торсведт (Траоре, 66), Д'Андреа (Берарди, 56), Кириякопулос (Энрике, 66), Пинамонти

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Источник Sport.ua
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