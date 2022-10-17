Людмила КИЧЕНОК: «Этот сезон самый лучший для меня»

Десятка ракетка мира в паре Людмила Киченок прокомментировала факт дебютного попадания на Итоговый турнир WTA.

«Конечно, мы где-то знали, что попадаем на Итоговый турнир. Но когда это стало официально, мне стали приходить сообщения, меня все приветствуют. Это очень приятно, что я буду представлять Украину на столь престижных соревнованиях. Конечно, это большая честь для меня.

Когда я слышу, что впервые представлю нашу страну в парном разряде там, то у меня мурашки по коже. Ощущения очень приятны. Буду стараться сыграть как можно лучше, конечно, делать все, что могу.

На таком турнире больше играет роль моральное состояние. Это конец сезона и все уже устали. Мотивация, конечно, будет большой, но то, что накопилось за сезон, есть у всех. Несмотря на это, будем играть на максимум.

Этот сезон самый лучший для меня. Я никогда не поднималась так высоко в рейтинге и никогда не играла на Итоговом турнире WTA», – сказала Люда.

Итоговый турнир WTA состоится с 31 октября по 7 ноября в американском городе Форт-Верт.