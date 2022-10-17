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  4. Главный тренер Ньюкасла: «Роналду? Он нам не нужен»
Англия
17 октября 2022, 11:50 |
251
0

Главный тренер Ньюкасла: «Роналду? Он нам не нужен»

Эдди Хау намерен омолаживать состав

17 октября 2022, 11:50 |
251
0
Главный тренер Ньюкасла: «Роналду? Он нам не нужен»
Instagram. Криштиану Роналду

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау заявил, что его команда не претендует на приобретение португальского форварда Криштиану Роналду из «Манчестер Юнайтед»:

«Мы рассматриваем развитие команды в долгосрочной перспективе. На данный момент у нас достаточно возрастной состав, поэтому мы должны больше инвестировать в молодых игроков, чтобы снизить средний возраст.

Следовательно, Роналду нам не нужен. Это не тот трансфер, на который мы рассчитываем, но это не означает, что мы недооцениваем Роналду. Он выдающийся игрок, просто посмотрите на его статистику. В прошлом сезоне он забил немало важных голов. Уровень Роналду не вызывает сомнений».

Ранее стало известно, что «сороки» хотят улучшить контракт хавбеку, о котором мечтает «Реал».

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Источник Daily Mail
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