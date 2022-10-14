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Англия
14 октября 2022, 13:37 | Обновлено 14 октября 2022, 13:55
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0

Ньюкасл хочет улучшить контракт хавбеку, о котором мечтает Реал

«Сороки» не хотят терять ведущего игрока

14 октября 2022, 13:37 | Обновлено 14 октября 2022, 13:55
102
0
Ньюкасл хочет улучшить контракт хавбеку, о котором мечтает Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Бруно Гимараеш

Английский «Ньюкасл» намерен предложить новое соглашение на улучшенных условиях бразильскому полузащитнику Бруно Гимараешу. В этом признался спортивный директор клуба Дэн Эшуорт.

«Абсолютно не хочу его продавать! Бруно — топ-футболист, важная часть нашего путешествия», — заявил Эшуорт.

24-летний Гимараеш стал игроком «Ньюкасла» в январе этого года, перейдя за 50 млн евро из французского «Лиона». Его нынешний контракт рассчитан до лета 2026 года.

В семи матчах нынешнего сезона Бруно забил два гола и сделал 1 ассист.

Ранее Гимараеш признался, что на него выходили представители мадридского «Реала» и обсуждали возможный переход.

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Бруно Гимараеш Ньюкасл
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Источник твиттер Николо Скиры
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