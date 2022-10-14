Ньюкасл хочет улучшить контракт хавбеку, о котором мечтает Реал

Английский «Ньюкасл» намерен предложить новое соглашение на улучшенных условиях бразильскому полузащитнику Бруно Гимараешу. В этом признался спортивный директор клуба Дэн Эшуорт.

«Абсолютно не хочу его продавать! Бруно — топ-футболист, важная часть нашего путешествия», — заявил Эшуорт.

24-летний Гимараеш стал игроком «Ньюкасла» в январе этого года, перейдя за 50 млн евро из французского «Лиона». Его нынешний контракт рассчитан до лета 2026 года.

В семи матчах нынешнего сезона Бруно забил два гола и сделал 1 ассист.

Ранее Гимараеш признался, что на него выходили представители мадридского «Реала» и обсуждали возможный переход.