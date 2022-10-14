Ньюкасл хочет улучшить контракт хавбеку, о котором мечтает Реал
«Сороки» не хотят терять ведущего игрока
Английский «Ньюкасл» намерен предложить новое соглашение на улучшенных условиях бразильскому полузащитнику Бруно Гимараешу. В этом признался спортивный директор клуба Дэн Эшуорт.
«Абсолютно не хочу его продавать! Бруно — топ-футболист, важная часть нашего путешествия», — заявил Эшуорт.
24-летний Гимараеш стал игроком «Ньюкасла» в январе этого года, перейдя за 50 млн евро из французского «Лиона». Его нынешний контракт рассчитан до лета 2026 года.
В семи матчах нынешнего сезона Бруно забил два гола и сделал 1 ассист.
Ранее Гимараеш признался, что на него выходили представители мадридского «Реала» и обсуждали возможный переход.
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