Без лидера. Япония объявила состав на матч против Украины

Женская сборная Японии по теннису объявила состав на матч против Украины в Кубке Билли Джин Кинг:

Мисаки Дои (№109 WTA в одиночке и №103 WTA в паре) Моюка Учидзима (№113 WTA в одиночке и №147 WTA в паре) Эна Сибахара (№589 WTA в одиночке и №13 WTA в паре) Саяка Исии (№884 WTA в одиночке и №1397 WTA в паре) Сюко Аояма (№18 WTA в паре)

Тренер – Тосихиса Цутихаси.

Сборные Японии и Украины во второй раз встретятся в Кубке Билли Джин Кинг. В прошлом году украинки со счетом 4:0 победили японок на домашних кортах в Черноморске. Победитель противостояния в Токио в следующем сезоне сыграет в раунде Qualifiers за место в Финале Кубка Билли Джин Кинг. Матч состоится 11-12 ноября.

Отметим, что сборная Украины уже назвала свою заявку на поединок с Японией.

К слову, лидер японского женского тенниса Наоми Осака не примет участие в матче против украинской сборной.