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WTA
17 октября 2022, 10:35 | Обновлено 17 октября 2022, 10:45
136
0

Без лидера. Япония объявила состав на матч против Украины

Матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией состоится 11-12 ноября

17 октября 2022, 10:35 | Обновлено 17 октября 2022, 10:45
136
0
Без лидера. Япония объявила состав на матч против Украины
Instagram. Сибахара и Аояма

Женская сборная Японии по теннису объявила состав на матч против Украины в Кубке Билли Джин Кинг:

  1. Мисаки Дои (№109 WTA в одиночке и №103 WTA в паре)
  2. Моюка Учидзима (№113 WTA в одиночке и №147 WTA в паре)
  3. Эна Сибахара (№589 WTA в одиночке и №13 WTA в паре)
  4. Саяка Исии (№884 WTA в одиночке и №1397 WTA в паре)
  5. Сюко Аояма (№18 WTA в паре)

Тренер – Тосихиса Цутихаси.

Сборные Японии и Украины во второй раз встретятся в Кубке Билли Джин Кинг. В прошлом году украинки со счетом 4:0 победили японок на домашних кортах в Черноморске. Победитель противостояния в Токио в следующем сезоне сыграет в раунде Qualifiers за место в Финале Кубка Билли Джин Кинг. Матч состоится 11-12 ноября.

Отметим, что сборная Украины уже назвала свою заявку на поединок с Японией.

К слову, лидер японского женского тенниса Наоми Осака не примет участие в матче против украинской сборной.

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Источник Billie Jean King Cup
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