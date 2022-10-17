Без лидера. Япония объявила состав на матч против Украины
Матч Кубка Билли Джин Кинг между Украиной и Японией состоится 11-12 ноября
Женская сборная Японии по теннису объявила состав на матч против Украины в Кубке Билли Джин Кинг:
- Мисаки Дои (№109 WTA в одиночке и №103 WTA в паре)
- Моюка Учидзима (№113 WTA в одиночке и №147 WTA в паре)
- Эна Сибахара (№589 WTA в одиночке и №13 WTA в паре)
- Саяка Исии (№884 WTA в одиночке и №1397 WTA в паре)
- Сюко Аояма (№18 WTA в паре)
Тренер – Тосихиса Цутихаси.
Сборные Японии и Украины во второй раз встретятся в Кубке Билли Джин Кинг. В прошлом году украинки со счетом 4:0 победили японок на домашних кортах в Черноморске. Победитель противостояния в Токио в следующем сезоне сыграет в раунде Qualifiers за место в Финале Кубка Билли Джин Кинг. Матч состоится 11-12 ноября.
Отметим, что сборная Украины уже назвала свою заявку на поединок с Японией.
К слову, лидер японского женского тенниса Наоми Осака не примет участие в матче против украинской сборной.
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