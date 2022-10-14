Кубок Билли Джин Кинг. Стал известен состав Украины на матч с Японией

Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг против сборной Японии. В него вошли Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Людмила Киченок. Капитан команды – Михаил Филима.

Матч Япония – Украина состоится 11-12 ноября в Токио.

Костюк свое участие в матче с Японией подтвердила еще 12 октября.