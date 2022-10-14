ITF14 октября 2022, 14:34 | Обновлено 14 октября 2022, 15:43
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Кубок Билли Джин Кинг. Стал известен состав Украины на матч с Японией
Украинки едут в Токио в боевом составе
14 октября 2022, 14:34 | Обновлено 14 октября 2022, 15:43
426
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Стал известен состав сборной Украины на матч Кубка Билли Джин Кинг против сборной Японии. В него вошли Марта Костюк, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Людмила Киченок. Капитан команды – Михаил Филима.
Матч Япония – Украина состоится 11-12 ноября в Токио.
Костюк свое участие в матче с Японией подтвердила еще 12 октября.
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Комментарии 2
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Интересно поедит ли Осака? Если нет, то у Японии шансов будет мало, все же игроки у них слабее чем у нас, только пара топовая Аяоми/Шибахара, и то в этом году они вместе не играли.
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