WTA12 октября 2022, 18:23 | Обновлено 12 октября 2022, 18:25
324
0
Костюк подтвердила, что сыграет за сборную в Кубке Билли Джин Кинг
Марта планирует сыграть в Японии
12 октября 2022, 18:23 | Обновлено 12 октября 2022, 18:25
324
0
Украинская теннисистка Марта Костюк сообщила, что собирается сыграть за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.
На вопрос о своем участии в матче от подписчиком инстаграма Марта ответила утвердительно.
Отметим, что матчевая встреча состоится 11-12 ноября 2022 года в Токио.
Ранее ФТУ не удалось собрать оптимальный состав мужской сборной на матч Кубка Дэвиса.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 12 октября 2022, 14:29 0
Голкипер «Шахтера» прокомментировал инцидент
Футзал | 12 октября 2022, 12:37 1
На вырученные средства подразделение ВСУ смогло закрыть сбор на автомобиль
Теннис | 12.10.2022, 00:45
Футбол | 12.10.2022, 03:15
Футбол | 12.10.2022, 00:35
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
11.10.2022, 00:01 9
11.10.2022, 02:58 1
11.10.2022, 14:02 29
11.10.2022, 20:55 4
11.10.2022, 11:12 4
11.10.2022, 04:39
Футбол
11.10.2022, 19:11 1