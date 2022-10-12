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WTA
12 октября 2022, 18:23 | Обновлено 12 октября 2022, 18:25
324
0

Костюк подтвердила, что сыграет за сборную в Кубке Билли Джин Кинг

Марта планирует сыграть в Японии

12 октября 2022, 18:23 | Обновлено 12 октября 2022, 18:25
324
0
Костюк подтвердила, что сыграет за сборную в Кубке Билли Джин Кинг
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк сообщила, что собирается сыграть за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.

На вопрос о своем участии в матче от подписчиком инстаграма Марта ответила утвердительно.

Отметим, что матчевая встреча состоится 11-12 ноября 2022 года в Токио.

Ранее ФТУ не удалось собрать оптимальный состав мужской сборной на матч Кубка Дэвиса.

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Источник Sport.ua
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