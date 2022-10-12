Костюк подтвердила, что сыграет за сборную в Кубке Билли Джин Кинг

Украинская теннисистка Марта Костюк сообщила, что собирается сыграть за сборную Украины в матче Кубка Билли Джин Кинг против команды Японии.

На вопрос о своем участии в матче от подписчиком инстаграма Марта ответила утвердительно.

Отметим, что матчевая встреча состоится 11-12 ноября 2022 года в Токио.

Ранее ФТУ не удалось собрать оптимальный состав мужской сборной на матч Кубка Дэвиса.