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  4. Руслан РОТАНЬ: «Хотим играть с сильнейшими сборными. Уверены в своих силах»
Молодежные турниры
17 октября 2022, 10:20 |
129
2

Руслан РОТАНЬ: «Хотим играть с сильнейшими сборными. Уверены в своих силах»

Наставник молодежной сборной Украины – о предстоящей жеребьевки Евро-2023

17 октября 2022, 10:20 |
129
2
Руслан РОТАНЬ: «Хотим играть с сильнейшими сборными. Уверены в своих силах»
УАФ

Во вторник, 18 октября в столице Румынии, Бухаресте, состоится жеребьевка финальной части чемпионата Европы-2023 (U-21) (начало – в 19.00 по киевскому времени). Своих соперников узнает и молодежная сборная Украины.

Своими ожиданиями от жеребьевки поделился главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань.

— Руслан Петрович, Украина попала в четвертую корзину. Проанализировали ли варианты с потенциальными соперниками? Какие из них желательны?

– Те команды, которые мы сможем победить. Главное, что наши футболисты хотят сыграть с сильнейшими сборными. Это свидетельствует лишь о том, что ребята уверены в своих силах, они не боятся играть против кого-либо. Пожалуй, это и есть главный результат отборочного цикла. Причем ключевое здесь – именно играть, а не драться.

У меня уже есть минимальное досье на всех участников молодежного Евро.

— Какие сборные, на ваш взгляд, самые опасные, а значит, могут считаться фаворитами турнира?

— На самом деле, их очень много. Похоже, впервые на такой форум попали все без исключения топовые команды Европы. Мы хорошо знаем сборную Франции, с которой мы встречались в отборе. Я не раз подчеркивал, что именно эта команда была лидером квалификации почти по всем статистическим показателям. Я видел игру испанцев, когда мы готовились к Словакии. Традиционно крепкие сборные в Португалии и Германии. Я вам назвал только представителей первой корзины, а есть и Италия и Англия, Бельгия и Нидерланды.

— В третий раз в истории, после 2006и 2011, молодежная сборная Украины пробилась на Евро. Это большой прорыв для нашего футбола?

— Конечно, приятно, что после продолжительного перерыва наши футболисты смогут выступить на столь престижном форуме. Я считаю, что у нас очень хорошая молодежь, и она заслужила это право. Приложим максимальные усилия, чтобы достойно сыграть в финальном турнире.

— Там еще будут разыгрываться пропуска от Европы на Олимпийские игры 2024 года во Франции…

— Да, это тоже добавляет мотивации. В то же время, такая задача требует улучшения по всем направлениям подготовки. Именно над этим мы тоже сейчас работаем.

— С эмоциями после Словакии уже справились?

– Мы в команде сразу договорились: радуемся день – работаем дальше. Особенно это касается наших футболистов, вернувшихся в клубы и продолживших решать там свои турнирные задачи.

Вижу, что подавляющее большинство из них уехало из молодежи в отличном тонусе. Мы продолжаем следить за каждым игроком, присматриваемся к потенциальным новичкам, поддерживаем с ними постоянную связь. Словом, праздновать особо времени нет. Работа продолжается.

Готовясь к финальному раунду Евро, мы не должны забывать и о том, что уже в сентябре будущего года стартует новый цикл для новой молодежки, поэтому перед нами стоит непростая задача. Параллельно нужно работать на перспективу. К тому же, судя по нынешней ситуации, мы не исключаем, что некоторые наши лидеры в любой момент могут пойти на повышение. Потому нужно постоянно смотреть в завтрашний день.

Отметим, что сборная Украины U-21 будет в четвертой корзине при жеребьевке Евро-2023.

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Евро-2023 U-21 жеребьевка сборная Украины по футболу U-21 Руслан Ротань
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Источник Украинская ассоциация футбола
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Комментарии 2
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Dreifus
Вчера в "Классичному" играло 9 человек, подходящих для молодежки (Точнее 10, но два вратаря). Т.е. добавить Сыча на правый фланг защиты и Талаверова в опорники - и вот вам молодежка.
Даже тренировать особо не надо.  Почти все защитники - Динамо. Почти все полузащитники - Шахтер.
Посмотрим, что Ротань сделает с таким офигенным материалом.
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