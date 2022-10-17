Шахтер заслужил победу над Динамо. Стала известна ключевая статистика матча

Накануне в украинской Премьер-лиге состоялся первый в этом сезоне матч классического противостояния между «Шахтером» и «Динамо».

Победу отпраздновали «горняки» со счетом 3:1. Донецкая команда имела и больший показатель ожидаемых голов (xG), который составил 1,99. У «Динамо» xG был равен 0,74.

Интересно, что обе команды имеют одинаковые показатели по нанесенным ударам, в том числе и пришедшимся в створ ворот – по 9 (всего), из которых 6 (в створ).

По владению мячом преимущество у «Шахтера» оказалось минимальным – 51% против 49%. Более того, «горняки» лишь ненамного превзошли оппонента по числу выполненных передач – 451 против 406, а также в их точности – 89% против 86%.

А вот в единоборствах футболисты «Динамо» оказались гораздо успешнее соперника – 55% выигранных против 42%.