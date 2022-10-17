Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер заслужил победу над Динамо. Стала известна ключевая статистика матча
Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 10:10 |
441
0

Шахтер заслужил победу над Динамо. Стала известна ключевая статистика матча

«Оранжево-черные» обыграли «бело-синих» со счетом 3:1

17 октября 2022, 10:10 |
441
0
Шахтер заслужил победу над Динамо. Стала известна ключевая статистика матча
shakhtar.com

Накануне в украинской Премьер-лиге состоялся первый в этом сезоне матч классического противостояния между «Шахтером» и «Динамо».

Победу отпраздновали «горняки» со счетом 3:1. Донецкая команда имела и больший показатель ожидаемых голов (xG), который составил 1,99. У «Динамо» xG был равен 0,74.

Интересно, что обе команды имеют одинаковые показатели по нанесенным ударам, в том числе и пришедшимся в створ ворот – по 9 (всего), из которых 6 (в створ).

По владению мячом преимущество у «Шахтера» оказалось минимальным – 51% против 49%. Более того, «горняки» лишь ненамного превзошли оппонента по числу выполненных передач – 451 против 406, а также в их точности – 89% против 86%.

А вот в единоборствах футболисты «Динамо» оказались гораздо успешнее соперника – 55% выигранных против 42%.

По теме:
Даниил СИКАН: «Удаление Забарного было спорным, но пошло нам на пользу»
Олег ФЕДОРЧУК: «Очевидно: у Динамо хромает организация игры»
Руслан Нещерет парировал первый пенальти в чемпионатах Украины
Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев показатель xG статистика
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Wyscout
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лидс – Арсенал – 0:1. Казус со светом, гол Сака. Видео гола и обзор матча
Футбол | 17 октября 2022, 08:20 0
Лидс – Арсенал – 0:1. Казус со светом, гол Сака. Видео гола и обзор матча
Лидс – Арсенал – 0:1. Казус со светом, гол Сака. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 11-го тура АПЛ

ЛЬЮИС: «Видел только одного бойца, который поднялся после удара Уайлдера»
Бокс | 16 октября 2022, 10:57 3
ЛЬЮИС: «Видел только одного бойца, который поднялся после удара Уайлдера»
ЛЬЮИС: «Видел только одного бойца, который поднялся после удара Уайлдера»

Британец считает, что Деонтей может победить любого бойца в супертяжелом весе

Гвардиолу в Ливерпуле закидали монетами
Футбол | 17.10.2022, 05:54
Гвардиолу в Ливерпуле закидали монетами
Гвардиолу в Ливерпуле закидали монетами
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
Футбол | 16.10.2022, 20:24
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Футбол | 16.10.2022, 15:12
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
УАЙЛДЕР: «Буду сильно удивлен, если Усик сдержит свое слово»
16.10.2022, 16:29 4
Бокс
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
16.10.2022, 19:26 1
Теннис
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
16.10.2022, 21:36 26
Футбол
Девин Хейни – Джордж Камбосос. Разминка перед Ломаченко. Видео боя
Девин Хейни – Джордж Камбосос. Разминка перед Ломаченко. Видео боя
16.10.2022, 08:56 2
Бокс
Вингер Шахтера получил португальское гражданство по скандальному закону
Вингер Шахтера получил португальское гражданство по скандальному закону
15.10.2022, 17:27 1
Футбол
Хейни второй раз победил Камбососа по очкам. На очереди – Ломаченко?
Хейни второй раз победил Камбососа по очкам. На очереди – Ломаченко?
16.10.2022, 07:18 2
Бокс
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
16.10.2022, 10:38 10
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
Шахтер – Динамо – 3:1. Классическое во Львове. Видео голов и обзор матча
16.10.2022, 19:23 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности