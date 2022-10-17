Рух пожертвовал 500 тысяч гривен семьям погибших украинских ультрас

Футбольный клуб «Рух» присоединился к благотворительному фонду Трибуна Героев и перечислил 500 тысяч гривен в помощь семьям погибших на войне футбольных болельщиков.

Трибуна Героев является уникальным благотворительным фондом, созданным для системной финансовой поддержки семей погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины. Проект получил поддержку от футболистов, клубов, федераций и известных личностей.

Недавно вклад в организацию в размере 400 тысяч гривен внес Андрей Шевченко.