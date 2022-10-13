Украина. Премьер лига13 октября 2022, 12:58 |
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Шевченко пожертвовал 400 тысяч гривен семьям украинских ультрас
Легенда украинского футбола помогает родственникам погибших и пострадавших героев
13 октября 2022, 12:58 |
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Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко встретился с семьями украинских ультрас.
Шевченко присоединился к программе Трибуна Героев. Андрей Николаевич сделал взнос в организацию в размере 400 тысяч гривен.
Трибуна Героев – уникальный благотворительный фонд, созданный для системной финансовой поддержки семьям погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины. Проект уже получил поддержку от футболистов, клубов, федераций и известных личностей.
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