Шевченко пожертвовал 400 тысяч гривен семьям украинских ультрас

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко встретился с семьями украинских ультрас.

Шевченко присоединился к программе Трибуна Героев. Андрей Николаевич сделал взнос в организацию в размере 400 тысяч гривен.

Трибуна Героев – уникальный благотворительный фонд, созданный для системной финансовой поддержки семьям погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины. Проект уже получил поддержку от футболистов, клубов, федераций и известных личностей.