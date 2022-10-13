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  4. Шевченко пожертвовал 400 тысяч гривен семьям украинских ультрас
Украина. Премьер лига
13 октября 2022, 12:58 |
305
0

Шевченко пожертвовал 400 тысяч гривен семьям украинских ультрас

Легенда украинского футбола помогает родственникам погибших и пострадавших героев

13 октября 2022, 12:58 |
305
0
Шевченко пожертвовал 400 тысяч гривен семьям украинских ультрас
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Экс-наставник сборной Украины Андрей Шевченко встретился с семьями украинских ультрас.

Шевченко присоединился к программе Трибуна Героев. Андрей Николаевич сделал взнос в организацию в размере 400 тысяч гривен.

Трибуна Героев – уникальный благотворительный фонд, созданный для системной финансовой поддержки семьям погибших на войне футбольных фанатов со всей Украины. Проект уже получил поддержку от футболистов, клубов, федераций и известных личностей.

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