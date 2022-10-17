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Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 09:05 | Обновлено 17 октября 2022, 09:06
230
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Сергей ЛОГИНОВ: «Гол посвятил дочке»

Автор победного гола «Днепра-1» в ворота «Руха» поделился эмоциями после матча

17 октября 2022, 09:05 | Обновлено 17 октября 2022, 09:06
230
1
Сергей ЛОГИНОВ: «Гол посвятил дочке»
Instagram. Сергей Логинов

Автор победного гола «Днепра-1» в матче 7-го тура чемпионата Украины по футболу против «Руха» Сергей Логинов поделился впечатлениями после поединка:

– Игра против «Руха» получилась очень эмоциональной, и главный всплеск был на последней минуте вместе с твоим голом. Какие впечатления после матча?

– Спасибо, за приветствие. Мы готовились к такой игре, знали, что будет тяжело. После нашего удачного старта в чемпионате каждая команда настраивается на нас очень серьезно. Поэтому еще раз поблагодарю за поздравление с победой и голом.

– Ты в этом сезоне мало времени проводишь на поле. Как вообще себя чувствуешь и что чувствовал, когда тебя бросили спасать команду за несколько минут до завершения игры?

– Так складывается в этом сезоне, сколько дают времени столько я и играю. Но я каждый день много работаю, чтобы получить свой шанс. И я считаю, что сегодня Бог меня наградил за это таким результатом, ведь я сумел принести команде очень важную победу. Конечно, я очень рад, тем более что сегодня моей дочери исполняется три года, поэтому мне очень хотелось выйти на поле именно сегодня и так все сложилось, что вышел и сумел забить победный гол. Этот гол я посвящаю своей семье и дочери.

– Второй матч подряд команда вырывает победу на последних минутах и ​​секундах игры. Это просто совпадение или о чем-то говорит?

– Я считаю, что это чисто наш мужской характер, потому что мы до финального свистка верим в нашу победу. Так оно и вышло.

– То, что у команды прервалась сухая серия огорчает, или все-таки три очка важнее?

– Конечно, пропускать нежелательно, но так сложилась ситуация. Так что главное, что мы победили и теперь двигаемся дальше.

– Сейчас перерыв в евроокубках и есть возможность сконцентрироваться на играх в чемпионате. Есть ли вообще для команды проблема участия в двух турнирах в напряженном графике?

– Для нас это первый опыт, когда мы играем в еврокубках, поэтому сейчас мы к этому привыкаем. Я считаю, что уже достаточно матчей сыграли в Европе, чтобы спокойно играть в таком ритме. Я не вижу никаких моментов, которые могут нам мешать. У нас есть обойма хороших футболистов, есть определенная ротация, поэтому я здесь не вижу проблем.

Отметим, что матч 7-го тура УПЛ «Рух» – «Днепр-1» завершился со счетом 2:3.

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Источник СК Днепр-1
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Александр
Днепр молодцы 
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