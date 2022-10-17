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WTA
17 октября 2022, 08:50 | Обновлено 17 октября 2022, 09:03
177
0

Стало известно, с кем сыграет Ястремская в первом раунде турнира во Франции

Украинка встретится с Аной Конюх

17 октября 2022, 08:50 | Обновлено 17 октября 2022, 09:03
177
0
Стало известно, с кем сыграет Ястремская в первом раунде турнира во Франции
Instagram. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 99) в первом турнира серии WTA 125 в Руане (Франция) сыграет с Аной Конюх (Хорватия, WTA 170).

Отметим, что Конюх получила статус лаки-лузера после того, как в финале квалификации уступила Джессике Понше.

Даяна и Ана еще ни разу не играли между собой. Матч начнется 18 октября не ранее 11:00 по Киеву.

К слову, Даяна также выступит и в парном разряде вместе со своей сестрой Иванной.

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Источник Sport.ua
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