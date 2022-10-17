Стало известно, с кем сыграет Ястремская в первом раунде турнира во Франции

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 99) в первом турнира серии WTA 125 в Руане (Франция) сыграет с Аной Конюх (Хорватия, WTA 170).

Отметим, что Конюх получила статус лаки-лузера после того, как в финале квалификации уступила Джессике Понше.

Даяна и Ана еще ни разу не играли между собой. Матч начнется 18 октября не ранее 11:00 по Киеву.

К слову, Даяна также выступит и в парном разряде вместе со своей сестрой Иванной.