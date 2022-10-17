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  4. Даниил СИКАН: «Удаление Забарного было спорным, но пошло нам на пользу»
Украина. Премьер лига
17 октября 2022, 05:35 |
138
0

Даниил СИКАН: «Удаление Забарного было спорным, но пошло нам на пользу»

Нападающий «Шахтера» – о победной игре с «Динамо»

17 октября 2022, 05:35 |
138
0
Даниил СИКАН: «Удаление Забарного было спорным, но пошло нам на пользу»
ФК Шахтер Донецк. Даниил Сикан

Форвард донецкого «Шахтера» Даниил Сикан дал оценку поединку с киевским «Динамо» (3:1) в 7-м туре УПЛ. Став автором одного из голов «горняков», Сикан признался, что команда победный результат заслужила.

– Для нас Классическое закончилось радостью, мы победили. Благодарю команду за то, что отдавались на поле на все 100%. Победу, думаю, заслужили.

– Как прокомментируешь эпизод с красной карточкой Забарного?

– Спорное решение, арбитр решил дать красную карточку. Это пошло нам на пользу, мы добились положительного результата.

– Что значит для тебя твой гол?

– Это моя работа, работа нападающего – быть там в штрафной и ждать своего момента.

– Твой гол – результат скорости или того, что соперник был в меньшинстве?

– То, что они остались в меньшинстве, сыграло свою роль. Мы хорошо действовали в атаке, пас за спину на Мишу [Мудрика], мы знаем о его скорости, воспользовались этим.

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Источник ФК Шахтер Донецк
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