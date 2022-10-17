Неймар отметил голевой юбилей на клубном уровне

Бразильский нападающий Неймар стал автором единственного победного гола парижского «ПСЖ» в матче 11-го тура французской Лиги 1 с «Марселем» (1:0). Он отличился в добавленное время первого тайма с передачи Килиана Мбаппе.

Для Неймара гол в ворота «Марселя» стал юбилейным – 200-м в национальных чемпионатах за карьеру.

В чемпионате Франции на счету у Неймара 78 голов, за «Барселону» в Ла Лиге он забил 68 голов, а за «Сантос» – отличился 54 раза в чемпионате Бразилии.