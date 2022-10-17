Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Сегодня нам больно»
Испания
17 октября 2022, 04:37 | Обновлено 17 октября 2022, 04:45
151
0

Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Сегодня нам больно»

Нападающий «Барселоны» – о матче с «Реалом»

17 октября 2022, 04:37 | Обновлено 17 октября 2022, 04:45
151
0
Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Сегодня нам больно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказал мнение об исходе игры с «Реалом» (1:3) в чемпионате Испании сквозь призму последствий от нее. 34-летний игрок не склонен падать духом.

«Сегодня нам больно, но завтра – это заставит нас работать усерднее», — написал Левандовски в своем Инстаграм.

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» удостоены критических оценок за игру с «Реалом».

За «блауграну» в этом сезоне Роберт Левандовски отыграл в 13 встречах во всех турнирах, забил 14 голов, сделал 3 ассиста.

По теме:
Церемония вручения Золотого мяча 2022. Текстовая трансляция
Неймар отметил голевой юбилей на клубном уровне
Азар добился уникального достижения в играх за Реал против Барселоны
Роберт Левандовски Барселона Реал Мадрид Реал - Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Instagram
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
Футбол | 16 октября 2022, 21:38 29
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»

Экс-игрок «Динамо» – о трансляции матча

Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
Бокс | 16 октября 2022, 08:22 0
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»

Американский боксер прокомментировал победу над Робертом Хелениусом из Финляндии

ЛЬЮИС: «Видел только одного бойца, который поднялся после удара Уайлдера»
Бокс | 16.10.2022, 10:57
ЛЬЮИС: «Видел только одного бойца, который поднялся после удара Уайлдера»
ЛЬЮИС: «Видел только одного бойца, который поднялся после удара Уайлдера»
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Футбол | 16.10.2022, 15:12
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
ВИДЕО. Меня просто переклинило! Клопп рассказал о красной карточке
Футбол | 17.10.2022, 00:40
ВИДЕО. Меня просто переклинило! Клопп рассказал о красной карточке
ВИДЕО. Меня просто переклинило! Клопп рассказал о красной карточке
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
16.10.2022, 10:38 10
Футбол
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
16.10.2022, 19:26 1
Теннис
Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса
Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса
16.10.2022, 07:35 27
Бокс
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Джордж Камбосос
Где смотреть онлайн бой Девин Хейни – Джордж Камбосос
16.10.2022, 05:10 1
Бокс
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
16.10.2022, 20:24 8
Футбол
Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус
Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус
16.10.2022, 04:50
Бокс
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
16.10.2022, 21:36 17
Футбол
Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата
Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата
15.10.2022, 20:57 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности