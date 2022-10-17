Роберт ЛЕВАНДОВСКИ: «Сегодня нам больно»
Нападающий «Барселоны» – о матче с «Реалом»
Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски высказал мнение об исходе игры с «Реалом» (1:3) в чемпионате Испании сквозь призму последствий от нее. 34-летний игрок не склонен падать духом.
«Сегодня нам больно, но завтра – это заставит нас работать усерднее», — написал Левандовски в своем Инстаграм.
Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» удостоены критических оценок за игру с «Реалом».
За «блауграну» в этом сезоне Роберт Левандовски отыграл в 13 встречах во всех турнирах, забил 14 голов, сделал 3 ассиста.
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