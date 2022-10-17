Азар добился уникального достижения в играх за Реал против Барселоны
Бельгиец вновь пропустил Эль Класико
31-летний вингер мадридского «Реала» Эден Азар не принял участие в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (3:1). Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти внес бельгийца в заявку на игру, но по ходу встречи на поле его так и не выпустил.
Таким образом, Азар в восьмой раз не сыграл против «блауграны» с момента своего перехода в «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Эден, являясь игроком «галактикос» ни разу не принял участие в Эль Класико.
В текущем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в 3 матчах, отыграв в общей сложности 98 минут.
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