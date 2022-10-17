Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Азар добился уникального достижения в играх за Реал против Барселоны
Испания
17 октября 2022, 04:18 | Обновлено 17 октября 2022, 04:28
7
0

Азар добился уникального достижения в играх за Реал против Барселоны

Бельгиец вновь пропустил Эль Класико

17 октября 2022, 04:18 | Обновлено 17 октября 2022, 04:28
7
0
Азар добился уникального достижения в играх за Реал против Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Эден Азар

31-летний вингер мадридского «Реала» Эден Азар не принял участие в матче 9-го тура чемпионата Испании с «Барселоной» (3:1). Главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти внес бельгийца в заявку на игру, но по ходу встречи на поле его так и не выпустил.

Таким образом, Азар в восьмой раз не сыграл против «блауграны» с момента своего перехода в «Реал» летом 2019 года из лондонского «Челси». Эден, являясь игроком «галактикос» ни разу не принял участие в Эль Класико.

В текущем сезоне чемпионата Испании Азар принял участие в 3 матчах, отыграв в общей сложности 98 минут.

По теме:
Это провал. Игроки Барселоны удостоены критических оценок за игру с Реалом
Арестован сын президента Барселоны
Андрей ЛУНИН: «Я самый счастливый человек на свете»
Эден Азар Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Gracenote Live
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
Футбол | 16 октября 2022, 21:36 17
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1
ВИДЕО. Красников и Дедышин устроили драку после матча Рух –​​​​​​​ Днепр-1

Львовская команда пропустила решающий гол на 90+5 минуте матча

ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
Футбол | 16 октября 2022, 20:20 39
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»
ЛУЧЕСКУ: «Переезды, автобусы, самолеты. Сложно сохранять концентрацию»

Главный тренер «Динамо» прокомментировал поражение от «Шахтера»

Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Футбол | 16.10.2022, 15:12
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
Футбол | 16.10.2022, 10:38
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
ВИДЕО 18+. Мексиканская фанатка полностью оголила грудь во время матча
ВИДЕО. Вот это Кобель. Дикий фейл голкипера Боруссии Д в игре с Унионом
Футбол | 16.10.2022, 23:31
ВИДЕО. Вот это Кобель. Дикий фейл голкипера Боруссии Д в игре с Унионом
ВИДЕО. Вот это Кобель. Дикий фейл голкипера Боруссии Д в игре с Унионом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
Первое классическое сезона. Шахтер во Львове уверенно обыграл Динамо
16.10.2022, 18:54 149
Футбол
Они меня надули. Экс-тренер Шахтера рассказал, как оказался в Бразилии
Они меня надули. Экс-тренер Шахтера рассказал, как оказался в Бразилии
16.10.2022, 11:07 1
Футбол
ВИДЕО. Тренер из Одессы ответила российской теннисистке-стороннице путина
ВИДЕО. Тренер из Одессы ответила российской теннисистке-стороннице путина
15.10.2022, 16:36 3
Теннис
ЛЬЮИС: «Видел только одного бойца, который поднялся после удара Уайлдера»
ЛЬЮИС: «Видел только одного бойца, который поднялся после удара Уайлдера»
16.10.2022, 10:57 3
Бокс
Шахтер отказал Динамо в переносе, нюансы телепула, падение в рейтинге УЕФА
Шахтер отказал Динамо в переносе, нюансы телепула, падение в рейтинге УЕФА
15.10.2022, 07:30 9
Футбол
Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус. Шок в первом раунде! Видео боя и нокаута
Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус. Шок в первом раунде! Видео боя и нокаута
16.10.2022, 07:55 3
Бокс
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
Лунин получил высокую оценку за матч против Барселоны
16.10.2022, 20:24 8
Футбол
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
Даяна ЯСТРЕМСКАЯ: «Послала Гасанову за русским военным кораблем»
16.10.2022, 19:26 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности