Олег ФЕДОРЧУК: «Очевидно: у Динамо хромает организация игры»

Украинский тренер Олег Федорчук высказал мнение о поединке 7-го тура УПЛ между донецким «Шахтером» и киевским «Динамо». По мнению 61-летнего бывшего наставника «Таврии», «Полтавы» и «Николаева», столичную команду подвели проблемы в организации игры.

«Наше Класико заставило меня вспомнить известное изречение: революционная ситуация складывается, когда верха не могут, а низы не хотят. Это я об игре «Динамо», в которой все наоборот… Пока опытные исполнители киевлян – Сидорчук, Буяльский и тот же Цыганков – очень инертны и фактически ничего не хотят, а молодежь очень много ошибается и, очевидно, – почти ничего не может…

Особенно много недостатка в действиях Сироты, Попова и Забарного. А ведь это центр обороны. Как известно, без надежной игры центральных защитников в современном футболе добиваться результата невозможно. У «Шахтера» обстоит дело с этим гораздо лучше, что подтвердилось в матче с «Реалом». В целом, очевидно, что у «Динамо» хромает организация игры.

Ждем упорной борьбы за лидерство между «Днепром-1» и «Шахтером»? Да, но в игре днепрян наметился спад. Вспомните, как «Днепр-1» одержал победу в Лиге конференций и в 7-м туре чемпионата Украины против «Руха». В действиях команды Кучера заметна усталость, но у нее важный козырь – Довбик. Он способен обыграть любого защитника в УПЛ, в том числе и «Шахтера», у которого нет таких мощных и одновременно мобильных игроков обороны.

Считаю, что сейчас «Днепр-1» и «Шахтер» – на одном уровне. Но важно увидеть поединок между ними, чтобы понять все до конца. Тогда мы поймем, кто есть кто. К тому же мне кажется, что до очной встречи днепряне сохранят отрыв от «горняков», поэтому «Шахтер» устроит только победа», - заявил Федорчук.