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Испания
17 октября 2022, 02:48 |
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Арестован сын президента Барселоны

Лапорта-младший попал в полицию в Мадриде

17 октября 2022, 02:48 |
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Арестован сын президента Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоан Лапорта

В Мадриде арестован Гиллем Лапорта, сын президента «Барселоны» Жоана Лапорты.

Сообщается, что Лапорта-младший был доставлен в полицейский участок из одного из ресторанов Мадрида. Причина – подозрения в жестоком обращении со своей спутницей. Гиллем якобы в присутствии десятков людей, которые обедали в ресторане, угрожал и тряс женщину.

Гиллем Лапорта по приезду полиции вел себя с правоохранителями агрессивно и даже сопротивлялся аресту. Ему уже предъявлено обвинение, и в ближайшие час он предстанет перед судом.

Напомним, в воскресенье, 16 октября, в матче 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» в Мадриде уступила «Реалу» со счетом 1:3.

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