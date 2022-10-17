Арестован сын президента Барселоны
Лапорта-младший попал в полицию в Мадриде
В Мадриде арестован Гиллем Лапорта, сын президента «Барселоны» Жоана Лапорты.
Сообщается, что Лапорта-младший был доставлен в полицейский участок из одного из ресторанов Мадрида. Причина – подозрения в жестоком обращении со своей спутницей. Гиллем якобы в присутствии десятков людей, которые обедали в ресторане, угрожал и тряс женщину.
Гиллем Лапорта по приезду полиции вел себя с правоохранителями агрессивно и даже сопротивлялся аресту. Ему уже предъявлено обвинение, и в ближайшие час он предстанет перед судом.
Напомним, в воскресенье, 16 октября, в матче 9-го тура чемпионата Испании «Барселона» в Мадриде уступила «Реалу» со счетом 1:3.
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