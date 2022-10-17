В центральном матче 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» нанес поражение «Манчестер Сити» со счетом 1:0.

Коуч хозяев поля Юрген Клопп получил красную карточку за излишние эмоции.

Единственный гол в матче для «Ливерпуля» на 76-й минуте забил Мохамед Салах.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил важность победы своей команды и похвалил своих подопечных.

ВИДЕО. Меня просто переклинило! Клопп рассказал о красной карточке