Англия17 октября 2022, 00:40 | Обновлено 17 октября 2022, 01:02
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ВИДЕО. Меня просто переклинило! Клопп рассказал о красной карточке
Наставник «Ливерпуля» был удален из технической зоны из-за эмоций
17 октября 2022, 00:40 | Обновлено 17 октября 2022, 01:02
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В центральном матче 11-го тура АПЛ «Ливерпуль» нанес поражение «Манчестер Сити» со счетом 1:0.
Коуч хозяев поля Юрген Клопп получил красную карточку за излишние эмоции.
Единственный гол в матче для «Ливерпуля» на 76-й минуте забил Мохамед Салах.
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил важность победы своей команды и похвалил своих подопечных.
ВИДЕО. Меня просто переклинило! Клопп рассказал о красной карточке
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