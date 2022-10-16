Англия16 октября 2022, 23:55 | Обновлено 17 октября 2022, 00:09
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ВИДЕО. Гвардиола признался, почему Ман Сити проиграл Ливерпулю
Единственный гол в матче для «красных» на 76-й минуте забил Мохамед Салах
16 октября 2022, 23:55 | Обновлено 17 октября 2022, 00:09
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«Ливерпуль» нанес поражение «Манчестер Сити» со счетом 1:0 в центральном матче 11-го тура АПЛ.
На 76-й минуте Мохамед Салах забил единственный гол в матче для «Ливерпуля». Коуч хозяев поля Юрген Клопп получил красную карточку за эмоции в технической зоне.
Когда у наставника «Ман Сити» Пепа Гвардиолы спросили о причинах поражения от «Ливерпуля», он дал честный ответ.
ВИДЕО. Гвардиола признался, почему Ман Сити проиграл Ливерпулю
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