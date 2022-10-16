«Ливерпуль» нанес поражение «Манчестер Сити» со счетом 1:0 в центральном матче 11-го тура АПЛ.

На 76-й минуте Мохамед Салах забил единственный гол в матче для «Ливерпуля». Коуч хозяев поля Юрген Клопп получил красную карточку за эмоции в технической зоне.

Когда у наставника «Ман Сити» Пепа Гвардиолы спросили о причинах поражения от «Ливерпуля», он дал честный ответ.

ВИДЕО. Гвардиола признался, почему Ман Сити проиграл Ливерпулю