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Англия
16 октября 2022, 23:55 | Обновлено 17 октября 2022, 00:09
456
1

ВИДЕО. Гвардиола признался, почему Ман Сити проиграл Ливерпулю

Единственный гол в матче для «красных» на 76-й минуте забил Мохамед Салах

16 октября 2022, 23:55 | Обновлено 17 октября 2022, 00:09
456
1
ВИДЕО. Гвардиола признался, почему Ман Сити проиграл Ливерпулю
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

«Ливерпуль» нанес поражение «Манчестер Сити» со счетом 1:0 в центральном матче 11-го тура АПЛ.

На 76-й минуте Мохамед Салах забил единственный гол в матче для «Ливерпуля». Коуч хозяев поля Юрген Клопп получил красную карточку за эмоции в технической зоне.

Когда у наставника «Ман Сити» Пепа Гвардиолы спросили о причинах поражения от «Ливерпуля», он дал честный ответ.

ВИДЕО. Гвардиола признался, почему Ман Сити проиграл Ливерпулю

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Источник Sport.ua
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