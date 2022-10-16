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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 23:00 | Обновлено 16 октября 2022, 23:05
356
0

Руслан Нещерет парировал первый пенальти в чемпионатах Украины

Голкиперы «Динамо» выиграли 20 пенальтийских дуэлей в УПЛ

16 октября 2022, 23:00 | Обновлено 16 октября 2022, 23:05
356
0
Руслан Нещерет парировал первый пенальти в чемпионатах Украины
ФК Динамо

В матче с «Шахтером» (1:3) Руслан Нещерет парировал первый пенальти в УПЛ, отразив удар Ласины Траоре. Он стал 10-м голкипером «Динамо», вышедшим победителем в поединках один на один в чемпионатах Украины.

В общей сложности вратари киевлян выиграли 20 пенальтийских дуэлей. 14 ударов с «точки» они отразили самолично, 5 раз мяч пролетал мимо (выше) ворот, а в еще одном случае - угодил в штангу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари «Динамо», выигрывавшие пенальтийские дуэли в чемпионатах Украины

 

Вратарь

ВР

ШТ

М

Всего

Удары

%

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

4

0

4

8

27

29,6

2.

Игорь КУТЕПОВ

1

0

1

2

7

28,6

3.

Георгий БУЩАН

1

1

0

2

8

25,0

 

Максим КОВАЛЬ

2

0

0

2

8

25,0

5.

Денис БОЙКО

2

0

0

2

10

20,0

6.

Руслан НЕЩЕРЕТ

1

0

0

1

1

100

7.

Станислав БОГУШ

1

0

0

1

2

50,0

 

Андрей КОВТУН

1

0

0

1

2

50,0

 

Вальдемарас МАРТИНКЕНАС

1

0

0

1

2

50,0

ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.

 

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Источник Sport.ua
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