Руслан Нещерет парировал первый пенальти в чемпионатах Украины
Голкиперы «Динамо» выиграли 20 пенальтийских дуэлей в УПЛ
В матче с «Шахтером» (1:3) Руслан Нещерет парировал первый пенальти в УПЛ, отразив удар Ласины Траоре. Он стал 10-м голкипером «Динамо», вышедшим победителем в поединках один на один в чемпионатах Украины.
В общей сложности вратари киевлян выиграли 20 пенальтийских дуэлей. 14 ударов с «точки» они отразили самолично, 5 раз мяч пролетал мимо (выше) ворот, а в еще одном случае - угодил в штангу.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Вратари «Динамо», выигрывавшие пенальтийские дуэли в чемпионатах Украины
|
|
Вратарь
|
ВР
|
ШТ
|
М
|
Всего
|
Удары
|
%
|
1.
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
4
|
0
|
4
|
8
|
27
|
29,6
|
2.
|
Игорь КУТЕПОВ
|
1
|
0
|
1
|
2
|
7
|
28,6
|
3.
|
Георгий БУЩАН
|
1
|
1
|
0
|
2
|
8
|
25,0
|
|
Максим КОВАЛЬ
|
2
|
0
|
0
|
2
|
8
|
25,0
|
5.
|
Денис БОЙКО
|
2
|
0
|
0
|
2
|
10
|
20,0
|
6.
|
Руслан НЕЩЕРЕТ
|
1
|
0
|
0
|
1
|
1
|
100
|
7.
|
Станислав БОГУШ
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
50,0
|
|
Андрей КОВТУН
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
50,0
|
|
Вальдемарас МАРТИНКЕНАС
|
1
|
0
|
0
|
1
|
2
|
50,0
ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.
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