Руслан Нещерет парировал первый пенальти в чемпионатах Украины

В матче с «Шахтером» (1:3) Руслан Нещерет парировал первый пенальти в УПЛ, отразив удар Ласины Траоре. Он стал 10-м голкипером «Динамо», вышедшим победителем в поединках один на один в чемпионатах Украины.

В общей сложности вратари киевлян выиграли 20 пенальтийских дуэлей. 14 ударов с «точки» они отразили самолично, 5 раз мяч пролетал мимо (выше) ворот, а в еще одном случае - угодил в штангу.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Вратари «Динамо», выигрывавшие пенальтийские дуэли в чемпионатах Украины

Вратарь ВР ШТ М Всего Удары % 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 4 0 4 8 27 29,6 2. Игорь КУТЕПОВ 1 0 1 2 7 28,6 3. Георгий БУЩАН 1 1 0 2 8 25,0 Максим КОВАЛЬ 2 0 0 2 8 25,0 5. Денис БОЙКО 2 0 0 2 10 20,0 6. Руслан НЕЩЕРЕТ 1 0 0 1 1 100 7. Станислав БОГУШ 1 0 0 1 2 50,0 Андрей КОВТУН 1 0 0 1 2 50,0 Вальдемарас МАРТИНКЕНАС 1 0 0 1 2 50,0

ВР - отражено вратарями; ШТ - штанга (перекладина); М - мимо (выше) ворот.