Динамо пропустило 600-й мяч в чемпионатах Украины
Больше всех голов забили киевлянам «Шахтер» и Сергей Закарлюка
Мяч, забитый Александром Зубковым, стал 600-м, пропущенным «Динамо» в чемпионатах Украины. 259 раз голкиперы бело-синих вынимали «кожаного» из сетки дома, 340 (с учетом голов Михаила Мудрика и Даниила Сикана) – в гостях и 3 – на нейтральном поле.
Чаще других поражали ворота киевлян игроки «Шахтера» – 85 голов, «Зари» – 41 и «Днепра» – 40. А если переходить на личности, то Сергей Закарлюка – 7, Марко Девич, Александр Косырин и Марлос – по 6.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
«Юбилейные» мячи, пропущенные «Динамо» в чемпионатах Украины
|
Мяч
|
Дата
|
Кто забил
|
Клуб
|
Минута
|
Счет
|
1-й
|
07.03.1992
|
Александр ПРИЗЕТКО
|
Металлист
|
55' (2:1)
|
2:1 (д)
|
100-й
|
17.11.1996
|
Сергей НАГОРНЯК
|
Днепр
|
33' (0:1)
|
2:2 (д)
|
200-й
|
20.04.2003
|
Игорь ПРОДАН
|
Оболонь
|
80' (4:3)
|
5:3 (д)
|
300-й
|
11.11.2007
|
ЖАДСОН
|
Шахтер
|
47' (1:1)
|
2:1 (д)
|
400-й
|
07.04.2013
|
Генрих МХИТАРЯН
|
Шахтер
|
75' (1:2)
|
1:2 (д)
|
500-й
|
01.10.2017
|
СИЛАС
|
Заря
|
80' (3:3)
|
4:4 (д)
|
600-й
|
16.10.2022
|
Александр ЗУБКОВ
|
Шахтер
|
29' (0:1)
|
1:3 (г)
Счет приведен со стороны «Динамо».
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