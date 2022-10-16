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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 22:53 | Обновлено 16 октября 2022, 22:59
142
0

Динамо пропустило 600-й мяч в чемпионатах Украины

Больше всех голов забили киевлянам «Шахтер» и Сергей Закарлюка

16 октября 2022, 22:53 | Обновлено 16 октября 2022, 22:59
142
0
Динамо пропустило 600-й мяч в чемпионатах Украины
ФК Шахтер

Мяч, забитый Александром Зубковым, стал 600-м, пропущенным «Динамо» в чемпионатах Украины. 259 раз голкиперы бело-синих вынимали «кожаного» из сетки дома, 340 (с учетом голов Михаила Мудрика и Даниила Сикана) – в гостях и 3 – на нейтральном поле.

Чаще других поражали ворота киевлян игроки «Шахтера» – 85 голов, «Зари» – 41 и «Днепра» – 40. А если переходить на личности, то Сергей Закарлюка – 7, Марко Девич, Александр Косырин и Марлос – по 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» мячи, пропущенные «Динамо» в чемпионатах Украины

Мяч

Дата

Кто забил

Клуб

Минута

Счет

1-й

07.03.1992

Александр ПРИЗЕТКО

Металлист

55' (2:1)

2:1 (д)

100-й

17.11.1996

Сергей НАГОРНЯК

Днепр

33' (0:1)

2:2 (д)

200-й

20.04.2003

Игорь ПРОДАН

Оболонь

80' (4:3)

5:3 (д)

300-й

11.11.2007

ЖАДСОН

Шахтер

47' (1:1)

2:1 (д)

400-й

07.04.2013

Генрих МХИТАРЯН

Шахтер

75' (1:2)

1:2 (д)

500-й

01.10.2017

СИЛАС

Заря

80' (3:3)

4:4 (д)

600-й

16.10.2022

Александр ЗУБКОВ

Шахтер

29' (0:1)

1:3 (г)

Счет приведен со стороны «Динамо».

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Источник Sport.ua
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