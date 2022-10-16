Динамо пропустило 600-й мяч в чемпионатах Украины

Мяч, забитый Александром Зубковым, стал 600-м, пропущенным «Динамо» в чемпионатах Украины. 259 раз голкиперы бело-синих вынимали «кожаного» из сетки дома, 340 (с учетом голов Михаила Мудрика и Даниила Сикана) – в гостях и 3 – на нейтральном поле.

Чаще других поражали ворота киевлян игроки «Шахтера» – 85 голов, «Зари» – 41 и «Днепра» – 40. А если переходить на личности, то Сергей Закарлюка – 7, Марко Девич, Александр Косырин и Марлос – по 6.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

«Юбилейные» мячи, пропущенные «Динамо» в чемпионатах Украины

Мяч Дата Кто забил Клуб Минута Счет 1-й 07.03.1992 Александр ПРИЗЕТКО Металлист 55' (2:1) 2:1 (д) 100-й 17.11.1996 Сергей НАГОРНЯК Днепр 33' (0:1) 2:2 (д) 200-й 20.04.2003 Игорь ПРОДАН Оболонь 80' (4:3) 5:3 (д) 300-й 11.11.2007 ЖАДСОН Шахтер 47' (1:1) 2:1 (д) 400-й 07.04.2013 Генрих МХИТАРЯН Шахтер 75' (1:2) 1:2 (д) 500-й 01.10.2017 СИЛАС Заря 80' (3:3) 4:4 (д) 600-й 16.10.2022 Александр ЗУБКОВ Шахтер 29' (0:1) 1:3 (г)

Счет приведен со стороны «Динамо».