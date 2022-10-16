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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 22:00 | Обновлено 16 октября 2022, 22:15
116
1

Мирча Луческу потерпел 40-е поражение в чемпионатах Украины

Румынский тренер провел 50-й матч в УПЛ у руля «Динамо»

16 октября 2022, 22:00 | Обновлено 16 октября 2022, 22:15
116
1
Мирча Луческу потерпел 40-е поражение в чемпионатах Украины
ФК Динамо. Мирча Луческу

Поединок с «Шахтером» (1:3) стал 50-м для Мирчи Луческу в чемпионатах Украины у руля «Динамо». Под его руководством киевляне одержали 37 побед, 8 встреч завершили вничью, 5 проиграли, 114 мячей забили, 33 пропустили.

Между тем поражение динамовцев от горняков оказалось 40-м для румынского тренера в УПЛ. Верх над Луческу брали тренеры 18 клубов элитного дивизиона. Чаще всего наставники «Динамо» – 7 раз, «Днепра» – 6, «Ворсклы» и «Зари» – по 3. А если переходить на личности – Мирон Маркевич – 4.

К слову, Игор Йовичевич стал 8-м иностранным тренером, записавшим в свой актив победу над Мистером, в том числе 4-м после Хуанде Рамоса, Луиша Каштру и Патрика ван Леувена – из дальнего зарубежья.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

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Источник Sport.ua
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Иван Иванов
Ну так смотришь - нормальная статистика, а включаешь матч (если не на Сентане) - игры нема
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