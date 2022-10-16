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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 21:43 | Обновлено 16 октября 2022, 21:49
247
0

Матч с Динамо стал юбилейным для Тараса Степаненко

33-летний хавбек горняков провел 450-й матч в рядах украинских клубов

16 октября 2022, 21:43 | Обновлено 16 октября 2022, 21:49
247
0
Матч с Динамо стал юбилейным для Тараса Степаненко
ФК Шахтер. Тарас Степаненко

Матч с «Динамо» (3:1) стал 450-м в клубной карьере Тараса Степаненко. Он стал 13-м футболистом за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах украинских команд. 367 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер» и 83 - за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года в гостевом поединке с «Динамо» (1:3) в УПЛ состоялся его дебют на высшем уровне.

321 раз Тарас выходил на поле в чемпионатах Украины, 85 - в еврокубках, 33 - в Кубке Украины и 11 - в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-13 гвардейцев украинских клубов за годы независимости (1992-2022)

 

Игрок

ЧУ

КУ

СК

ЕК

Всего

1.

Александр ШОВКОВСКИЙ

426

60

9

143

638

2.

Дарио СРНА

339

48

12

137

536

3.

Андрей ПЯТОВ

342

41

10

132

526

4.

Олег ШЕЛАЕВ

412

48

-

56

516

5.

Руслан РОТАНЬ

375

54

2

68

499

6.

Вячеслав ЧЕЧЕР

410

45

1

33

489

7.

Александр ГОРЯИНОВ

391

46

-

41

478

8.

Олег ГУСЕВ

319

48

6

98

471

9.

Максим ШАЦКИХ

341

49

4

75

469

10.

Александр ЧИЖЕВСКИЙ

400

58

-

3

462

11.

Руслан КОСТЫШИН

359

63

-

34

456

12.

Владислав ВАЩУК

343

47

-

62

452

13.

Тарас СТЕПАНЕНКО

321

33

11

85

450

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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