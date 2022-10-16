Матч с Динамо стал юбилейным для Тараса Степаненко

Матч с «Динамо» (3:1) стал 450-м в клубной карьере Тараса Степаненко. Он стал 13-м футболистом за годы независимости, достигшим этого рубежа в рядах украинских команд. 367 встреч Степаненко отыграл за «Шахтер» и 83 - за запорожский «Металлург», где 4 марта 2007 года в гостевом поединке с «Динамо» (1:3) в УПЛ состоялся его дебют на высшем уровне.

321 раз Тарас выходил на поле в чемпионатах Украины, 85 - в еврокубках, 33 - в Кубке Украины и 11 - в Суперкубке Украины.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-13 гвардейцев украинских клубов за годы независимости (1992-2022)

Игрок ЧУ КУ СК ЕК Всего 1. Александр ШОВКОВСКИЙ 426 60 9 143 638 2. Дарио СРНА 339 48 12 137 536 3. Андрей ПЯТОВ 342 41 10 132 526 4. Олег ШЕЛАЕВ 412 48 - 56 516 5. Руслан РОТАНЬ 375 54 2 68 499 6. Вячеслав ЧЕЧЕР 410 45 1 33 489 7. Александр ГОРЯИНОВ 391 46 - 41 478 8. Олег ГУСЕВ 319 48 6 98 471 9. Максим ШАЦКИХ 341 49 4 75 469 10. Александр ЧИЖЕВСКИЙ 400 58 - 3 462 11. Руслан КОСТЫШИН 359 63 - 34 456 12. Владислав ВАЩУК 343 47 - 62 452 13. Тарас СТЕПАНЕНКО 321 33 11 85 450

ЧУ - чемпионат Украины; КУ - Кубок Украины; СК - Суперкубок Украины; ЕК - еврокубки.