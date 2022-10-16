Артем Громов провел 250-й матч в чемпионатах Украины

Поединок с «Рухом» (3:2) стал 250-м для Артема Громова в чемпионатах Украины. 132 матча он провел за «Ворсклу», 103 - за «Зарю», 9 - за «Динамо» и 6 - за «Днепр-1». Юбилей Громов отметил через 12 лет 196 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 3 апреля 2010 года в домашнем матче «Ворсклы», где начиналась его карьера, с «Ильичевцем» (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Артема Громова в чемпионатах Украины