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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 21:34 | Обновлено 16 октября 2022, 21:40
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Артем Громов провел 250-й матч в чемпионатах Украины

В УПЛ Громов защищал цвета четырех команд

16 октября 2022, 21:34 | Обновлено 16 октября 2022, 21:40
101
0
Артем Громов провел 250-й матч в чемпионатах Украины
СК Днепр-1

Поединок с «Рухом» (3:2) стал 250-м для Артема Громова в чемпионатах Украины. 132 матча он провел за «Ворсклу», 103 - за «Зарю», 9 - за «Динамо» и 6 - за «Днепр-1». Юбилей Громов отметил через 12 лет 196 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 3 апреля 2010 года в домашнем матче «Ворсклы», где начиналась его карьера, с «Ильичевцем» (3:0).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные матчи Артема Громова в чемпионатах Украины

Матч

Дата

Клуб Громова

Соперник

Счет

1-й

03.04.2010

Ворскла

Ильичевец (д)

3:0

50-й

09.11.2012

Ворскла

Говерла (г)

1:1

100-й

23.11.2014

Ворскла

Заря (д)

2:0

150-й

29.10.2017

Заря

Александрия (д)

2:2

200-й

23.11.2019

Заря

Александрия (г)

0:1

250-й

16.10.2022

Днепр-1

Рух (г)

3:2

 

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Источник Sport.ua
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