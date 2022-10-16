Артем Громов провел 250-й матч в чемпионатах Украины
В УПЛ Громов защищал цвета четырех команд
Поединок с «Рухом» (3:2) стал 250-м для Артема Громова в чемпионатах Украины. 132 матча он провел за «Ворсклу», 103 - за «Зарю», 9 - за «Динамо» и 6 - за «Днепр-1». Юбилей Громов отметил через 12 лет 196 дней после дебюта в элитном дивизионе, который состоялся 3 апреля 2010 года в домашнем матче «Ворсклы», где начиналась его карьера, с «Ильичевцем» (3:0).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные матчи Артема Громова в чемпионатах Украины
|
Матч
|
Дата
|
Клуб Громова
|
Соперник
|
Счет
|
1-й
|
03.04.2010
|
Ворскла
|
Ильичевец (д)
|
3:0
|
50-й
|
09.11.2012
|
Ворскла
|
Говерла (г)
|
1:1
|
100-й
|
23.11.2014
|
Ворскла
|
Заря (д)
|
2:0
|
150-й
|
29.10.2017
|
Заря
|
Александрия (д)
|
2:2
|
200-й
|
23.11.2019
|
Заря
|
Александрия (г)
|
0:1
|
250-й
|
16.10.2022
|
Днепр-1
|
Рух (г)
|
3:2
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