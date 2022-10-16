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  4. Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 21:38 | Обновлено 16 октября 2022, 22:32
3272
14

Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»

Экс-игрок «Динамо» – о трансляции матча

16 октября 2022, 21:38 | Обновлено 16 октября 2022, 22:32
3272
14
Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»
YouTube. Александр Алиев

Бывший игрок «Динамо» Киев Александр Алиев возмущен тем, что матч УПЛ против «Шахтера» (поражение «Динамо» 1:3) был показан на телеканале «Setanta Sports Украина»:

«У меня есть все каналы, но матч «Шахтер» – «Динамо» не удалось посмотреть. Не нашел, где проходила трансляция. Смотрел испанское Класико «Реал» – «Барселона» и получил большое удовольствие от игры.

Не понимаю, как можно такой матч, как «Шахтер» – «Динамо», показывать неизвестно где. Полагаю, что такие игры следует показывать по центральному телевидению. Да, в стране идет война, но игру двух грандов украинского футбола можно было показать по центральному телевидению. Снова у нас в стране коррупция... Люди должны платить 109 гривен в месяц, чтобы посмотреть один матч. Я думаю, что это полная коррупция».

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Александр Алиев Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев Украинская Премьер-лига Шахтер Донецк чемпионат Украины по футболу телевидение
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Источник 1927.kiev.ua
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Комментарии 14
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osokor
Я теж не знайшов цей матч, хоча у мене є два канали Setanta. Потратив добру годину часу, плюнув і подивився поєдинок Реал-Барселона. Що ж ви робите, довбодятли? Футбол в Україні і так шаленими темпами втрачає популярність. а ви ще й опускаєте "залізний занавіс" між футболом та вболівальниками. На кожний матч десятки коментаторів та експертів, заробляють всі, кому не ліньки. От тільки на дитячий футбол грошей не залишається, скоро грати не буде кому. Будете негрів з Африки завозити? Гнати в шию пора "кровосісю" Павелка та його подільників...
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+3
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Михаил Скрипка
Переможемо орків, діло дійте до трансляторів футболу, нажаль вони теж не відійдуть від поразки, парі матч теж чекайте
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+1
Юрій Ганусяк
поки буде ахметов, футболу не буде 
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+1
Владислав Рейский
Ого у него запой был и слышно не было и на те вам
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0
Александр
Нужно чтобы каждому кто смотрит Динамо Суркис переводил 109 гривен на карточный счёт 
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-3
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Макс Максов
Та на ютубі показували!
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-9
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