Александр АЛИЕВ: «109 гривен за матч Шахтер – Динамо – это коррупция»

Бывший игрок «Динамо» Киев Александр Алиев возмущен тем, что матч УПЛ против «Шахтера» (поражение «Динамо» 1:3) был показан на телеканале «Setanta Sports Украина»:

«У меня есть все каналы, но матч «Шахтер» – «Динамо» не удалось посмотреть. Не нашел, где проходила трансляция. Смотрел испанское Класико «Реал» – «Барселона» и получил большое удовольствие от игры.

Не понимаю, как можно такой матч, как «Шахтер» – «Динамо», показывать неизвестно где. Полагаю, что такие игры следует показывать по центральному телевидению. Да, в стране идет война, но игру двух грандов украинского футбола можно было показать по центральному телевидению. Снова у нас в стране коррупция... Люди должны платить 109 гривен в месяц, чтобы посмотреть один матч. Я думаю, что это полная коррупция».