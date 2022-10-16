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  4. Леонид КУЧУК: «Если они хотят играть чемпионат ввосьмером – пусть играют»
Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 21:18 |
2976
5

Леонид КУЧУК: «Если они хотят играть чемпионат ввосьмером – пусть играют»

Тренер «Руха» – о поражении от «Днепра-1»

16 октября 2022, 21:18 |
2976
5
Леонид КУЧУК: «Если они хотят играть чемпионат ввосьмером – пусть играют»
ФК Рух. Леонид Кучук

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук эмоционально прокомментировал поражение 2:3 от «Днепра-1» в седьмом туре УПЛ:

«Спасибо нашей молодой команде, ребята играли очень хорошо, держались. Но обстоятельства сложились против нас. Играть в восемь полевых игроков против полного состава команды, идущей в турнирной таблице на первом месте, очень сложно.

После такого матча не хочется ни о чем рассказывать, я не буду этого делать. Посмотрите просто на то, что происходило во время этой игры, в частности, на эпизод с пенальти…

Я очень долго уже работаю в футболе, поэтому все понимаю… Если они хотят, чтобы чемпионат ввосьмером играли, пусть играют. Всем спасибо».

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Леонид Кучук Рух Львов Днепр-1 Рух - Днепр-1 Украинская Премьер-лига
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Источник ФК Рух Львов
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Комментарии 5
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Gargantua
это эмоции Леонид Станиславович не прав. основные эпизоды судья оценил правильно.
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+4
FC Liverpool Best!
Тобто, він хоче сказати, що вилучення не справедливі? Нехай повтори перегляне. За епізод з Назаренко взагалі повинна бути пряма червона..
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+3
Aleks04
Костоломи та автобус – все це про ФК РУХ
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+2
ALKOSruLKA
Гравці Руху винні самі... Вилучення по ділу були.
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+2
Александр
Не знаю . Мне кажется что всю жизнь Днепр топили СУркисы а потом рыги .Были чемпионаты где они не пробивали ни одного пеналя а им ставили минимум 8. 9 .Уж кому но Днепру в жизни не помогали .
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+2
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