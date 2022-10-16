Леонид КУЧУК: «Если они хотят играть чемпионат ввосьмером – пусть играют»

Главный тренер «Руха» Леонид Кучук эмоционально прокомментировал поражение 2:3 от «Днепра-1» в седьмом туре УПЛ:

«Спасибо нашей молодой команде, ребята играли очень хорошо, держались. Но обстоятельства сложились против нас. Играть в восемь полевых игроков против полного состава команды, идущей в турнирной таблице на первом месте, очень сложно.

После такого матча не хочется ни о чем рассказывать, я не буду этого делать. Посмотрите просто на то, что происходило во время этой игры, в частности, на эпизод с пенальти…

Я очень долго уже работаю в футболе, поэтому все понимаю… Если они хотят, чтобы чемпионат ввосьмером играли, пусть играют. Всем спасибо».