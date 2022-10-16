Александр ПИХАЛЕНОК: «Соперники уже настраиваются на нас иначе»
Хавбек «Днепра-1» – матч против «Руха»
Полузащитник «Днепра-1» Александр Пихаленок прокомментировал трудную победу 3:2 над «Рухом» в седьмом туре УПЛ:
«С «Рухом» всегда такие матчи выходят. С первой минуты мы все знали, что будет очень тяжелый матч. Можно сказать, что с каждым туром соперники все больше и больше разбирают и настраиваются уже иначе.
Нам же хочется, в свою очередь, поблагодарить ВСУ за все, что они делают. За то, что они освобождают нашу страну от этих орков, которые терроризируют Украину, так что очень благодарим ВСУ».
«Днепр-1» лидирует в турнирной таблице УПЛ с 18 очками в 6 матчах.
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