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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 22:00 | Обновлено 16 октября 2022, 22:20
339
1

Оценки матча Шахтер – Динамо. Мудрик – лучший игрок поединка

В матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги горняки обыграли динамовцев

16 октября 2022, 22:00 | Обновлено 16 октября 2022, 22:20
339
1
Оценки матча Шахтер – Динамо. Мудрик – лучший игрок поединка
ФК Шахтер

Донецкий «Шахтер» уверенно победил киевское «Динамо» в Классическом дерби со счетом 3:1.

Хавбек Шахтера Михаил Мудрик стал лучшим игроком матча по оценкам Sport.ua (оценка 7.5).

За «Шахтер» забили Зубков, Мудрик и Сикан. У «Динамо» отличился Ванат.

«Шахтер» набрал 16 очков и идет на втором месте в УПЛ позади «Днепра-1» (18). У «Динамо» есть только 9 очков после 6 сыгранных матчей.

🏆 Украинская Премьер-лига

7-й тур. 16 октября. Львов

Шахтер – Динамо – 3:1

Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46.

Незабитый пенальти: Траоре, 45

Оценки Sport.ua за матч Шахтер – Динамо – 3:1:

Замены «Шахтера»: Сикан – 6,5; Назарина – 6,0; Джурасек – б/о; Петряк – б/о.

Замены «Динамо»: Дубинчак – 5,0; Кабаев – б/о; Гармаш – 5,0; Попов – 6,0; Кендзера – б/о.

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Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Шахтер - Динамо Киев оценки Sport.ua Михаил Мудрик
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Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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Gargantua
второй гол это конечно индивидуальный клас Мудрика. Там даже защитники не виноваты, он просто мастерски все сделал. И в самый важный момент, когда Динамо сравняло и можно было развивать успех.
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