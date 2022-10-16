Оценки матча Шахтер – Динамо. Мудрик – лучший игрок поединка

Донецкий «Шахтер» уверенно победил киевское «Динамо» в Классическом дерби со счетом 3:1.

Хавбек Шахтера Михаил Мудрик стал лучшим игроком матча по оценкам Sport.ua (оценка 7.5).

За «Шахтер» забили Зубков, Мудрик и Сикан. У «Динамо» отличился Ванат.

«Шахтер» набрал 16 очков и идет на втором месте в УПЛ позади «Днепра-1» (18). У «Динамо» есть только 9 очков после 6 сыгранных матчей.

🏆 Украинская Премьер-лига

7-й тур. 16 октября. Львов

Шахтер – Динамо – 3:1

Голы: Зубков, 29, Мудрик, 48, Сикан, 74 – Ванат, 46.

Незабитый пенальти: Траоре, 45

Оценки Sport.ua за матч Шахтер – Динамо – 3:1:

Замены «Шахтера»: Сикан – 6,5; Назарина – 6,0; Джурасек – б/о; Петряк – б/о.

Замены «Динамо»: Дубинчак – 5,0; Кабаев – б/о; Гармаш – 5,0; Попов – 6,0; Кендзера – б/о.