ЙОВИЧЕВИЧ: «Нельзя нажать кнопочку и обыграть Динамо. Луческу – топ-тренер»

Главный тренер «Шахтера» Игор Йовичевич прокомментировал победу над «Динамо» (3:1) в 7-м туре УПЛ:

– Счастлив и горд за команду – она на останавливается, продолжает оставаться голодной и готовой к новым вызовам. Футбол принадлежит футболистам. Они принимают решение на футбольном поле. А я могу лишь гордиться ими. Они дают мне стимул, вдохновение работать еще мощнее.

Это моё первое «классико». Моей мечтой всегда было побеждать грандов. И когда я тренировал «Карпаты», и когда я тренировал «Днепр-1». Сегодня победила более лучшая команда. Это должно придать нам уверенности, но не самоуверенности.

– Это ваша первая победа над Луческу. Насколько это важно для вас?

– Возможно, мой ответ вас не устроит. Сегодня играли не Йовичевич и Луческу, сегодня играли «Шахтер» и «Динамо». Я счастлив и горд, что тренирую такую команду. А Луческу – топ-тренер. Как молодому тренеру мне хочется достичь таких же результатов, каких достиг он. Я должен его уважать. Стараюсь брать что-то от каждого тренера. Так что Луческу уже помог мне реализовать себя как тренера.

– «Шахтер» сейчас на пике формы?

– Я не верю в пик формы. Ты должен всегда быть готов давать максимум. Сегодняшний результат – следствие огромной работы, умноженной на талант и голод к победам. Нельзя нажать кнопочку и обыграть «Динамо».

– Сегодня «Шахтер» вновь победил, но при этом не имел преимущества в плане контроля мяча...

– Не хочу быть рабом контроля мяча, не хочу быть рабом одной схемы, одного стиля. Стиль – это команда, которая бьется за результат. Команда должно быть звездой. А контроль мяча вообще не является показателем того, что команда хорошо играет.

– Почему сегодняшний матч не сыграли в Кракове или Лондоне?

– У меня нет ответа на ваш вопрос. В моем понимании Львову сегодня не было альтернативы.