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Реал Мадрид
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Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
16 октября 2022, 17:15 | Обновлено 16 октября 2022, 17:45
1293
0

Реал – Барселона. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 октября в 17:15 поединок 9-го тура испанской Ла Лиги

16 октября 2022, 17:15 | Обновлено 16 октября 2022, 17:45
1293
0
Реал – Барселона. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

16 октября в 17:15 в матче 9-го тура испанской Ла Лиги играют «Реал» и «Барселона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в основном составе у хозяев поля.

Реал – Барселона. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.

Стартовые составы команд

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События матча

12’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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Источник Sport.ua
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