Испания16 октября 2022, 17:15 | Обновлено 16 октября 2022, 17:45
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Реал – Барселона. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 октября в 17:15 поединок 9-го тура испанской Ла Лиги
16 октября 2022, 17:15 | Обновлено 16 октября 2022, 17:45
1293
0
16 октября в 17:15 в матче 9-го тура испанской Ла Лиги играют «Реал» и «Барселона».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Украинский голкипер Андрей Лунин заявлен в основном составе у хозяев поля.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Реал – Барселона. Лунин в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит видеосервис MEGOGO.
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Стартовые составы команд
📋✅ ¡Nuestro 𝗫𝗜 inicial para #ElClásico! 💪@UnicajaBanco pic.twitter.com/NPN8tlA4te— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 16, 2022
🚨 BARÇA XI 🚨#ElClásico pic.twitter.com/fgIDOQCuLY— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 16, 2022
События матча
12’
ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Реал Мадрид).
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