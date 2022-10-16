Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Шахтер – Динамо. Тымчик и Траоре выйдут в основе
Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 15:56 |
1177
6

Шахтер – Динамо. Тымчик и Траоре выйдут в основе

Стали известны составы команд на матч

16 октября 2022, 15:56 |
1177
6
Шахтер – Динамо. Тымчик и Траоре выйдут в основе
ФК Шахтер

Сегодня, 16 октября «Шахтер» в центральном матче седьмого тура УПЛ примет «Динамо». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Брндаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Траоре

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Караваев, Ванат, Цыганков

По теме:
Первое Эль Класико. Лунин – в старте на матч с Барселоной
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
Рух – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Шахтер Донецк Динамо Киев Шахтер - Динамо Киев стартовые составы Украинская Премьер-лига
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник УПЛ
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус. Шок в первом раунде! Видео боя и нокаута
Бокс | 16 октября 2022, 07:55 1
Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус. Шок в первом раунде! Видео боя и нокаута
Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус. Шок в первом раунде! Видео боя и нокаута

Смотрите мощнейший нокаутирующий удар от Бронзового бомбардировщика

Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Залужный и Кулеба болеют за Динамо. Порадуем их»
Футбол | 16 октября 2022, 11:27 10
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Залужный и Кулеба болеют за Динамо. Порадуем их»
Александр АНДРИЕВСКИЙ: «Залужный и Кулеба болеют за Динамо. Порадуем их»

Хавбек киевского «Динамо» поделился мыслями о предстоящем матче с «Шахтером»

ВИДЕО. Поставил точку в матче. Украинец отличился в США
Футбол | 16.10.2022, 12:40
ВИДЕО. Поставил точку в матче. Украинец отличился в США
ВИДЕО. Поставил точку в матче. Украинец отличился в США
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
Бокс | 16.10.2022, 08:22
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
Деонтей УАЙЛДЕР: «Готов драться с кем угодно. Усик, давай устроим это»
Хейни второй раз победил Камбососа по очкам. На очереди – Ломаченко?
Бокс | 16.10.2022, 07:18
Хейни второй раз победил Камбососа по очкам. На очереди – Ломаченко?
Хейни второй раз победил Камбососа по очкам. На очереди – Ломаченко?
Комментарии 6
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Gargantua
еще бы Бурда вместо Сироты. И можно сказать состав в нынешних реалиях оптимальный. 
Ответить
+2
Metalist1925
Несподіванки від Луческу є... Позитивні. Сподіваємось, що все зроблено правильно 
Ответить
+1
Jaime_Lannister
Та й норм. Караваєв каші не зіпсує, а Ванат точно не гірший Бєсєдіна в теперішній формі.
Ответить
+1
Показать Скрыть 1 ответ
Gargantua
Караваев на левом фланге полузащиты это сюрпрайз.
давно надо было попробовать. Решение оригинальное. Поддерживаю.
ну и конечно Ванат. в какой бы форме он не был, сейчас альтернативы Ванату в нападении нет. пусть играет и набирается опыта. это наше будущее.
Ответить
+1
Geralt_of_Rivia
Діало в основу!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
Журналист: «Динамо просило перенести игру. Неужели трудно респектнуть?»
14.10.2022, 22:35 66
Футбол
ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче
ВИДЕО. Уайлдер и Хелениус провели взвешивание. Деонтей значительно легче
14.10.2022, 19:38
Бокс
Динамо обращалось к Шахтеру. Клуб хотел перенести дерби, но получил отказ
Динамо обращалось к Шахтеру. Клуб хотел перенести дерби, но получил отказ
14.10.2022, 17:58 78
Футбол
Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата
Ассист Ярмоленко не помог. Аль-Айн Реброва проиграл в матче чемпионата
15.10.2022, 20:57 8
Футбол
Девин Хейни – Джордж Камбосос. Разминка перед Ломаченко. Видео боя
Девин Хейни – Джордж Камбосос. Разминка перед Ломаченко. Видео боя
16.10.2022, 08:56 2
Бокс
Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус
Где смотреть онлайн бой Деонтей Уайлдер – Роберт Хелениус
16.10.2022, 04:50
Бокс
Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса
Шоу Бронзового бомбардировщика! Уайлдер быстро нокаутировал Хелениуса
16.10.2022, 07:35 25
Бокс
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
Клопп назвал лучшую на сегодня команду мира
14.10.2022, 16:26 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности