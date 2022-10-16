Шахтер – Динамо. Тымчик и Траоре выйдут в основе
Стали известны составы команд на матч
Сегодня, 16 октября «Шахтер» в центральном матче седьмого тура УПЛ примет «Динамо». Начало матча – в 17:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Брндаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Траоре
«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Караваев, Ванат, Цыганков
⚒ Склад «Шахтаря» на матч із «Динамо».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 16, 2022
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📺 Пряма трансляція – на платформі Setanta Sports: https://t.co/i7Da0nI5ub.#Shakhtar #ШахтарДинамо pic.twitter.com/JQZFgEmuv3
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давно надо было попробовать. Решение оригинальное. Поддерживаю.
ну и конечно Ванат. в какой бы форме он не был, сейчас альтернативы Ванату в нападении нет. пусть играет и набирается опыта. это наше будущее.