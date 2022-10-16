Шахтер – Динамо. Тымчик и Траоре выйдут в основе

Сегодня, 16 октября «Шахтер» в центральном матче седьмого тура УПЛ примет «Динамо». Начало матча – в 17:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Шахтер»: Трубин, Михайличенко, Матвиенко, Бондарь, Конопля, Степаненко, Брндаренко, Судаков, Мудрик, Зубков, Траоре

«Динамо»: Нещерет, Вивчаренко, Забарный, Сирота, Тымчик, Сидорчук, Шепелев, Буяльский, Караваев, Ванат, Цыганков