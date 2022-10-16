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Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 15:12 | Обновлено 16 октября 2022, 16:23
4394
3

Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха

Футболисты не собираются выезжать дальше Ужгорода

16 октября 2022, 15:12 | Обновлено 16 октября 2022, 16:23
4394
3
Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха
ФК Днепр-1. Макс Валеф

16 октября в 15:00 стартовал матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Днепром-1». Встреча проходит в Львове.

В составе днепрян в заявке на этот всего два легионера. Бразилец Макс Валеф вышел в старте, его соотечественник Габриэль Гомес остался в запасе.

По информации Петра Слонки, остальные легионеры, а это Доминго Бланко, Фарес Балули, Янис Амаш и Габриэл Бусанелло не готовы были ехать дальше Ужгорода.

Также отсутствуют в заявке получивший травму Эмилиано Пурита и пока не игравший за «Днепр-1» Уэсли Брага в этом сезоне.

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Макс Валеф чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Днепр-1 Рух Львов Рух - Днепр-1 Габриэль Гомес Феррейра
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Комментарии 3
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Александр
Это вполне нормально .Легтонеры  находятся в стране которую ежедневно атакуют террористы и везде страхуются .Это же не украинцы а чужаки.Им то чего ради лишний раз подставлять задницу .Но в Днепре и без них есть кому играть .
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+1
Gargantua
от те и на.
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+1
Mr Voevudskiy
Тщ комментатор сказал дали отдых.. и это звучит вполне логично
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0
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