Большинство легионеров Днепра-1 отказалось ехать на матч против Руха

16 октября в 15:00 стартовал матч 7-го тура Украинской Премьер-лиги между «Рухом» и «Днепром-1». Встреча проходит в Львове.

В составе днепрян в заявке на этот всего два легионера. Бразилец Макс Валеф вышел в старте, его соотечественник Габриэль Гомес остался в запасе.

По информации Петра Слонки, остальные легионеры, а это Доминго Бланко, Фарес Балули, Янис Амаш и Габриэл Бусанелло не готовы были ехать дальше Ужгорода.

Также отсутствуют в заявке получивший травму Эмилиано Пурита и пока не игравший за «Днепр-1» Уэсли Брага в этом сезоне.