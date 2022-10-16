Украина. Премьер лига16 октября 2022, 15:00 | Обновлено 16 октября 2022, 15:42
1637
1
Рух – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 16 октября в 15:00 поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги
16 октября 2022, 15:00 | Обновлено 16 октября 2022, 15:42
1637
1
16 октября в 15:00 в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Рух» и «Днепр-1».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит во Львове на поле стадиона «Украина».
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча
Рух – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН и FootballHub на YouTube.
Читайте также:Рух – Днепр-1. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
События матча
58’
Vitaliy Roman (Рух Львов) получает красную карточку.
58’
Vitaliy Roman (Рух Львов) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Рух Львов.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Довгий (Рух Львов).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 16 октября 2022, 11:27 10
Хавбек киевского «Динамо» поделился мыслями о предстоящем матче с «Шахтером»
Бокс | 16 октября 2022, 07:35 25
Деонтей вернулся на ринг с мощнейшим избиением финского боксера
Футбол | 16.10.2022, 10:36
Бокс | 16.10.2022, 04:50
Футбол | 15.10.2022, 20:57
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Пенальти из пальца высосали
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
16.10.2022, 08:22
14.10.2022, 17:58 78
14.10.2022, 22:35 66
16.10.2022, 10:38 10
16.10.2022, 10:57 1
16.10.2022, 08:56 2
15.10.2022, 07:30 9
16.10.2022, 07:55 1