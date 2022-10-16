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Чемпионат Украины
Рух Львов
66 2 : 1
Днепр-1
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
16 октября 2022, 15:00 | Обновлено 16 октября 2022, 15:42
1637
1

Рух – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 16 октября в 15:00 поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги

16 октября 2022, 15:00 | Обновлено 16 октября 2022, 15:42
1637
1
Рух – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Карпаты

16 октября в 15:00 в матче 7-го тура Украинской Премьер-лиги играют «Рух» и «Днепр-1».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит во Львове на поле стадиона «Украина».

Рух – Днепр-1. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал УНИАН и FootballHub на YouTube.

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События матча

58’
Vitaliy Roman (Рух Львов) получает красную карточку.
58’
Vitaliy Roman (Рух Львов) получает красную карточку.
52’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Рух Львов.
45’
ГОЛ ! С пенальти забил Артем Довбик (Днепр-1).
31’
ГОЛ ! Мяч забил Алексей Довгий (Рух Львов).
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Источник Sport.ua
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